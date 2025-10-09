A mesterséges intelligencia is hizlalja a csirkéket, ott járt az országgyűlési képviselő is

Ezzel a címmel posztolt szerdán dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, aki Tánczos László beregdaróci polgármesterrel a Várda Broiler Termelő és Kereskedelmi Kft. telephelyén kezdte a napot. Bárány László, a Master Good Kft. tulajdonosa büszkén mutatta be nekik a pályázati támogatással megvalósult tizenkét istállós brojler baromfitelepet.

A Master Good Kft. beregdaróci telephelye Fotó: dr. Tilki Attila közösségi oldala

Master Good: A minőség, amit a család tud

A telepen húshasznú brojlercsirkéket nevelnek a legmodernebb, mesterséges intelligenciával támogatott technológiával.