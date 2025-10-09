1 órája
A mesterséges intelligencia is hizlalja a csirkéket, ott járt az országgyűlési képviselő is
Modern baromfitenyésztés Beregdarócon. Az ég kék, a csirke Master Good.
Dr. Tilki Attila és a Bárány László
Fotó: Dr. Tilki Attila közösségi oldala
Ezzel a címmel posztolt szerdán dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, aki Tánczos László beregdaróci polgármesterrel a Várda Broiler Termelő és Kereskedelmi Kft. telephelyén kezdte a napot. Bárány László, a Master Good Kft. tulajdonosa büszkén mutatta be nekik a pályázati támogatással megvalósult tizenkét istállós brojler baromfitelepet.
Master Good: A minőség, amit a család tud
A telepen húshasznú brojlercsirkéket nevelnek a legmodernebb, mesterséges intelligenciával támogatott technológiával.
Ahogy Bárány László fogalmazott: „A minőség, amit a család tud.
A telepen és környezetében mindenki – az istállóban dolgozótól a kamionsofőrig a legszigorúbb élelmiszeripari biztonsági szabályokat tartja be.
Ez a beruházás nemcsak munkahelyeket teremt, hanem a magyar élelmiszergazdaság versenyképességét is erősíti - fogalmazott közösségi oldalán dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő.
