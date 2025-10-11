Bizonyos osztályokon kötelező maszkot viselni a vármegye kórházaiban

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház péntek délelőtt bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, melyben a maszkviseléssel kapcsolatos intézkedésre hívják fel a figyelmet.

Vannak olyan osztályok, ahol kötelező a maszkviselés

Kötelező a maszkviselés

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felső légúti megbetegedések számának emelkedése miatt, betegeink és dolgozóink védelmében, október 10-étől, péntektől a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Okatókórház valamennyi tagkórházában (Nyíregyházi Jósa András Tagkórház és Sóstói úti telephelye, Nagykállói Sántha Kálmán Tagkórház, Mátészalkai Tagkórház, Fehérgyarmati Tagkórház, Vásárosnaményi Tagkórház, Nyírbátori Szakrendelő) a maszkviselés kötelező a fokozott kockázatú, járó- és fekvőbeteg-ellátást végző osztályokon és részlegeken” – olvasható a bejegyzésben.

A fokozott kockázatú osztályok

Belgyógyászati Infektológiai Osztály,

Belgyógyászati osztályok,

Neurológia,

Kardiológia

Pulmonológia,

Gyermekosztály, újszülött részlegek,

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály részlegei,

Onkológia,

Hematológia,

Sürgősségi Betegellátó Centrum,

Fül-orr-gégészet

- Szülészet-nőgyógyászat

- Krónikus ellátást végző osztályok.

A fokozott kockázatú osztályokon és részlegeken kívül valamennyi gyógyító osztályon és részlegen is javasolják a maszkviselést a beteg, az orvos és a hozzátartozó találkozása során – tették hozzá.