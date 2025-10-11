október 11., szombat

Brigitta névnap

10°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kórházi intézkedés

1 órája

Bizonyos osztályokon kötelező maszkot viselni a vármegye kórházaiban

Címkék#kórház#Maszk#kötelező

Az intézkedés a fokozott kockázatú, járó- és fekvőbeteg-ellátást végző osztályokat és részlegeket érinti a szabolcsi tagkórházakban. Péntektől ezeken a helyeken kötelező a maszkviselés.

Munkatársunktól

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház péntek délelőtt bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, melyben a maszkviseléssel kapcsolatos intézkedésre hívják fel a figyelmet. 

Vannak olyan osztályok, ahol kötelező a maszkviselés
Vannak olyan osztályok, ahol kötelező a maszkviselés
Illusztráció: KM-archív

Kötelező a maszkviselés

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felső légúti  megbetegedések számának emelkedése miatt, betegeink és dolgozóink védelmében, október 10-étől, péntektől a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Okatókórház valamennyi tagkórházában (Nyíregyházi Jósa András Tagkórház és Sóstói úti telephelye, Nagykállói Sántha Kálmán Tagkórház, Mátészalkai Tagkórház, Fehérgyarmati Tagkórház, Vásárosnaményi Tagkórház, Nyírbátori Szakrendelő) a maszkviselés kötelező a fokozott kockázatú, járó- és fekvőbeteg-ellátást végző osztályokon és részlegeken” – olvasható a bejegyzésben.

A fokozott kockázatú osztályok

  • Belgyógyászati Infektológiai Osztály,
  • Belgyógyászati osztályok, 
  • Neurológia,
  • Kardiológia
  • Pulmonológia,
  • Gyermekosztály, újszülött részlegek,
  • Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály részlegei,
  • Onkológia,
  • Hematológia,
  • Sürgősségi Betegellátó Centrum,
  • Fül-orr-gégészet
  • - Szülészet-nőgyógyászat 
  • - Krónikus ellátást végző osztályok.
    Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A fokozott kockázatú osztályokon és részlegeken kívül valamennyi gyógyító osztályon és részlegen is javasolják a maszkviselést a beteg, az orvos és a hozzátartozó találkozása során –  tették hozzá. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu