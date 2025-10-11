1 órája
Bizonyos osztályokon kötelező maszkot viselni a vármegye kórházaiban
Az intézkedés a fokozott kockázatú, járó- és fekvőbeteg-ellátást végző osztályokat és részlegeket érinti a szabolcsi tagkórházakban. Péntektől ezeken a helyeken kötelező a maszkviselés.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház péntek délelőtt bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, melyben a maszkviseléssel kapcsolatos intézkedésre hívják fel a figyelmet.
Kötelező a maszkviselés
„Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felső légúti megbetegedések számának emelkedése miatt, betegeink és dolgozóink védelmében, október 10-étől, péntektől a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Okatókórház valamennyi tagkórházában (Nyíregyházi Jósa András Tagkórház és Sóstói úti telephelye, Nagykállói Sántha Kálmán Tagkórház, Mátészalkai Tagkórház, Fehérgyarmati Tagkórház, Vásárosnaményi Tagkórház, Nyírbátori Szakrendelő) a maszkviselés kötelező a fokozott kockázatú, járó- és fekvőbeteg-ellátást végző osztályokon és részlegeken” – olvasható a bejegyzésben.
A fokozott kockázatú osztályok
- Belgyógyászati Infektológiai Osztály,
- Belgyógyászati osztályok,
- Neurológia,
- Kardiológia
- Pulmonológia,
- Gyermekosztály, újszülött részlegek,
- Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály részlegei,
- Onkológia,
- Hematológia,
- Sürgősségi Betegellátó Centrum,
- Fül-orr-gégészet
- - Szülészet-nőgyógyászat
- - Krónikus ellátást végző osztályok.
A fokozott kockázatú osztályokon és részlegeken kívül valamennyi gyógyító osztályon és részlegen is javasolják a maszkviselést a beteg, az orvos és a hozzátartozó találkozása során – tették hozzá.