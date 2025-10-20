1 órája
Különleges konferenciát „szőttek” Mátészalkán (fotókkal)
Egy igazán emlékezetes nap volt. Közösségi Szőttes Konferenciának adott otthont Mátészalka, a rendezvényt a Hagyományok Háza Hálózat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Néptánc Egyesület szervezte.
A Hagyományok Háza idestova nyolc esztendeje tart fenn egyre bővülő, a Kárpát-medence adott térségben meghatározó jelentőségű, népművészettel és néphagyománnyal foglalkozó civil szervezetek bevonásával szakmai hálózatot. Ennek a határainkon belül jelenleg huszonegy tagjával együttműködésben szervezi a Közösségi Szőttes Konferencia sorozatát. Előadások, kerekasztal-beszélgetések, műhelymunkák, találkozások és feltöltődés egy szakmai napon mindazokkal, akik szerint érdemes és lehetséges mostanság is a népi kultúra és néphagyományok szövetéhez nyúlni a közösségi szőttes készítéséért. Szombaton Mátészalka, azon belül a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont a nagyszabású rendezvénynek. A rendezvényre várták mindazon aktív közösségszervezőket, pedagógusokat, települési közösségek vezetőit, népművészeti műhelyek képviselőit, alkotókat, táncosokat, zenészeket, kézműveseket, népmesemondókat és minden érdeklődőt, akik új információkat és inspirációkat, kapaszkodókat és kapcsolatokat keresnek közösségeik helyi identitásának újrafelfedezésééhez, megőrzéséhez és megerősítéséhez.
Mátészalka kiváló helyszín volt
– A népművészet és a néphagyomány aktuális elméleti és gyakorlati kérdéseinek megvitatása mellett a rendezvény célja volt az is, hogy lehetőséget teremtsen az országos, a vármegyei és helyi szakmai és szervezői tevékenységek kölcsönös megismerésére, megvitatására, kérdések feltételére és válaszok megfogalmazására. A tavalyi néptáncos konferencia után továbbra is a legfontosabb kérdések közé tartozik a Hogyan tovább? megfogalmazása, a közös út megtalálása a rendkívüli gyorsasággal változó társadalmi és technológia kihívások idején – mondta Demarcsek György mesterpedagógus, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Néptánc Egyesület elnöke.
Közösségi Szőttes KonferenciaFotók: Demarcsek György
A szakemberek, valamint dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere és Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke mellett a résztvevők sorában köszönthették kárpátaljai vendégeiket, az ottani magyar népművészeti mozgalom képviselőit is.
– Fontos feladata volt a konferenciának az új információk és inspirációk felfedezése, kapaszkodók és új kapcsolatok keresése, építése. Szakmai előadások, beszélgetések, kérdések és válaszok, töltekezés, a néphagyományok befogadása és megélése a 21. század kihívásai mellett, a közösségépítés fontossága és lehetőségei, a kisebbségi közösségek helyzete és művészete – ez mind-mind a „közösségi szőttes” készítésének módszertana, igénye, lehetősége és szükségessége. Ezekről volt szó a fontos és érdekes szakmai és közösségi napon, melynek záróelőadását dr. Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója tartotta. Részletesen beszélt népművészeti terület stratégiai nemzeti intézményéről, a Hagyományok Háza Hálózatról és az elkészült Népművészeti Jelentésről. A résztvevők nagy száma, az érdeklődő tekintetek, a Khamoro Budapest Band (cigány)táncra mozdító muzsikája, az előadók szakmai felkészültsége, a nagyecsedi és mátészalkai táncosok különleges hangszerekkel (köcsögdudával és citerával) kísért tánca, a vendéglátó Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és dolgozóinak igazi vendégszeretete egyaránt hozzájárult a nem mindennapi konferencia sikeréhez.
