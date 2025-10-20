Különleges konferenciát „szőttek” Mátészalkán (fotókkal)

A Hagyományok Háza idestova nyolc esztendeje tart fenn egyre bővülő, a Kárpát-medence adott térségben meghatározó jelentőségű, népművészettel és néphagyománnyal foglalkozó civil szervezetek bevonásával szakmai hálózatot. Ennek a határainkon belül jelenleg huszonegy tagjával együttműködésben szervezi a Közösségi Szőttes Konferencia sorozatát. Előadások, kerekasztal-beszélgetések, műhelymunkák, találkozások és feltöltődés egy szakmai napon mindazokkal, akik szerint érdemes és lehetséges mostanság is a népi kultúra és néphagyományok szövetéhez nyúlni a közösségi szőttes készítéséért. Szombaton Mátészalka, azon belül a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont a nagyszabású rendezvénynek. A rendezvényre várták mindazon aktív közösségszervezőket, pedagógusokat, települési közösségek vezetőit, népművészeti műhelyek képviselőit, alkotókat, táncosokat, zenészeket, kézműveseket, népmesemondókat és minden érdeklődőt, akik új információkat és inspirációkat, kapaszkodókat és kapcsolatokat keresnek közösségeik helyi identitásának újrafelfedezésééhez, megőrzéséhez és megerősítéséhez.

Mátészalka: Antal Rolandék is felléptek Fotó: Demarcsek György archívuma

Mátészalka kiváló helyszín volt

– A népművészet és a néphagyomány aktuális elméleti és gyakorlati kérdéseinek megvitatása mellett a rendezvény célja volt az is, hogy lehetőséget teremtsen az országos, a vármegyei és helyi szakmai és szervezői tevékenységek kölcsönös megismerésére, megvitatására, kérdések feltételére és válaszok megfogalmazására. A tavalyi néptáncos konferencia után továbbra is a legfontosabb kérdések közé tartozik a Hogyan tovább? megfogalmazása, a közös út megtalálása a rendkívüli gyorsasággal változó társadalmi és technológia kihívások idején – mondta Demarcsek György mesterpedagógus, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Néptánc Egyesület elnöke.