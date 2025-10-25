október 25., szombat

Felsővezeték-hiba

3 órája

Figyelem! Késések várhatók a vármegyei vasútvonalon

Címkék#MÁV#felsővezeték hiba#Nyíregyháza#vasútvonal

Késésekre kell számítani az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vasútvonalon. A MÁV szakemberei dolgoznak a késést okozó hiba elhárításán.

Szon.hu
Figyelem! Késések várhatók a vármegyei vasútvonalon

A MÁV szakemberei dolgoznak a hiba elhárításán

Fotó: Illusztráció: MW-Archív

Késésekre kell számítania a vasúttal utazóknak szombaton az egyik vármegyei vonalon – közölte a MÁV. Felsővezeték-hiba miatt a Budapest–Hatvan–Miskolc–Sátoraljaújhely vonalon, illetve a Miskolc–Nyíregyháza szakaszon közlekedő vonatok esetében hozzávetőleg 5–15 perccel hosszabb menetidőkre lehet számítani. A késések oka, hogy Miskolc és Nyékládháza között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok felsővezeték-szakadás miatt.

A hiba miatt forgalmi korlátozások léptek életbe a miskolci vasútvonalon. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a hiba miatt több személyvonat módosított útvonalon közlekedik, továbbá egyes járatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.

 

 

