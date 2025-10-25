Figyelem! Késések várhatók a vármegyei vasútvonalon

Késésekre kell számítania a vasúttal utazóknak szombaton az egyik vármegyei vonalon – közölte a MÁV. Felsővezeték-hiba miatt a Budapest–Hatvan–Miskolc–Sátoraljaújhely vonalon, illetve a Miskolc–Nyíregyháza szakaszon közlekedő vonatok esetében hozzávetőleg 5–15 perccel hosszabb menetidőkre lehet számítani. A késések oka, hogy Miskolc és Nyékládháza között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok felsővezeték-szakadás miatt.

A hiba miatt forgalmi korlátozások léptek életbe a miskolci vasútvonalon. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a hiba miatt több személyvonat módosított útvonalon közlekedik, továbbá egyes járatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.