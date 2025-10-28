36 perce
Kiderült, melyik vonal a MÁV sereghajtója – a vármegyei utasok nem fognak örülni
Elkészült az újabb havi riport, e szerint pontosabban járnak a hazai vonatok. A MÁV statisztikáiból azonban látszik, hogy nem mindenhol javult a helyzet.
A vonatok pontossága sokat javult az előző esztendőhöz képest
Ismét elkészítette havi riportját a MÁV-csoport, melyben a vasúti és buszos közlekedés pontosságáról közölnek adatokat. A vasúttársaság hangsúlyozta, annak ellenére javult a vonatok pontossága, hogy a Keleti pályaudvar felújítás miatt egy ideig zárva tartott.
Az új mozdonyokkal kevesebbet késnek a MÁV járatai
– Pozitív fejlemény, hogy az ország legforgalmasabb állomásának kizárása ellenére folytatódott szeptemberben a javuló menetrendszerűségi trend – olvasható a közleményben. A MÁV szerint a vasúti közlekedés pontosságának javulásának oka a korszerű mozdonyok forgalomba állításának, illetve a legkritikusabb pályaszakaszok ütemezett felújításának köszönhető.
Még jobban érzékelhető a javulás az előző esztendő hasonló időszakához képest: közel 7 százalékkal pontosabban jártak a vonatok idén szeptemberben, mint tavaly.
Ismét sereghajtó az egyik vármegyei vonal
A MÁV statisztikája alapján a hazai vonatok 80 százaléka közlekedett pontosan. A legkiemelkedőbben teljesítő vonal a Szeged–Hódmezővásárhely volt a maga 98,4 százalékos pontosságával. Sajnos a vármegyénket is érintő szakaszok ettől messze elmaradnak. A forgalmas Budapest–Szolnok–Debrecen–Záhony vonal ugyanis ezúttal is sereghajtó a maga 71,98 százalékos pontossági arányával.
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója az alábbi videóban mutatja be a vasúttársaság új mozdonyát:
