Isten hozta elnök úr a Fehér Házban!

– A január 20-i beiktatását követően már eltelt Donald Trump második elnöki ciklusának első fél éve. E félév jócskán tartogatott meglepetéseket a világ közvéleményének: fokozódó vámintézkedése, történelmi csúcs Putyin elnökkel Alaszkában, folyamatos erőfeszítés a béke érdekében. De vajon miként is értékelhetjük e félévet? Valóban betartotta Trump elnök a választási kampányban tett ígéreteit? Mit tartogat a jövő az augusztus 15-i alaszkai csúcsot követően? Elnök úr diplomáciai sikereit, a béke érdekében tett történelmi lépéseit, illetve a gazdasági ígéreteinek betartásával kapcsolatos témákat értékeljük –olvasható az MCC meghívójában.

Az előadó: Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője

Az október. 14-én, kedden 17 órától kezdődő az alábbi linken lehet regisztrálni.

