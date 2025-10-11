október 11., szombat

MCC

2 órája

Isten hozta elnök úr a Fehér Házban!

Újabb izgalmas előadásra várják az érdeklődőket a Mathias Corvinus Collegium nyíregyházi képzési központjában, ahol a nemzetközi politikáé, diplomáciáé lesz a főszerep. Trump elnökségének új korszaka - Az első hat hónap tapasztalatairól beszél az előadó.

Szon.hu

– A január 20-i beiktatását követően már eltelt Donald Trump második elnöki ciklusának első fél éve. E félév jócskán tartogatott meglepetéseket a világ közvéleményének: fokozódó vámintézkedése, történelmi csúcs Putyin elnökkel Alaszkában, folyamatos erőfeszítés a béke érdekében. De vajon miként is értékelhetjük e félévet? Valóban betartotta Trump elnök a választási kampányban tett ígéreteit? Mit tartogat a jövő az augusztus 15-i alaszkai csúcsot követően? Elnök úr diplomáciai sikereit, a béke érdekében tett történelmi lépéseit, illetve a gazdasági ígéreteinek betartásával kapcsolatos témákat értékeljük –olvasható az MCC meghívójában. 

Az előadó: Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője

Az október. 14-én, kedden 17 órától kezdődő  az alábbi linken lehet regisztrálni.  

Más témákat is olvasson nálunk! 

 

