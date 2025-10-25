október 25., szombat

FETIVIZIG

2 órája

Fontos mérések a Tisza neuralgikus pontján

Címkék#Tisza#FETIVIZIG#Szlovákia#Magyarország

A rendkívül alacsony vízállás miatt a mérőhajó mellett parti mérésekre is szükség volt.

Az alacsony vízállás miatt nem volt elég a mérőhajó bevetése

Fotó: FETIVIZIG

Az idén is felmérték a Tisza Szlovákia és Magyarország közötti szakaszát a vízügyes szakemberek. A szlovák és a magyar munkatársak 1968 óta, évente végzik ezt a munkát – tette közzé a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG). Mint írták, a szakasz a Felső-Tisza egyik legérdekesebb része, melynek rendszeres felmérése fontos, ugyanis a folyó ezen a szakaszon aktívan változtatja a medrét. A szükséges beavatkozásokat a mérés alapján lehet meghatározni. Az 5 kilométeres közös folyószakaszon két magyar (györöcskei, tiszabezdédi) és két szlovák oldali (kistárkányi, mihályvári) partbiztosítás található. A szakemberek külön hangsúlyt fektettek a 622 folyamkilométer szelvényben található – neuralgikus pontnak számító – tiszabezdédi kanyar részletesebb mederfelmérésére és helyszíni szemléjére. A mérőhajó mellett kiegészítő parti felmérésre is szükség volt az igen alacsony vízállás miatt.

 

 

 

