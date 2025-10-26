Királyteleki csata
1 órája
Fejet hajtanak a hősi halottak előtt
Azokra a hősökre emlékeznek, akik életüket adták a hazáért.
A királyteleki csata emlékére és a honvédelmi kapcsolatok ápolása érdekében készült a honvédelmi emlékpark 2011-ben
Fotó: Illusztráció: kameraaltal.blog.hu
Megemlékezést tartanak Nyírteleken a királyteleki csata hősi halottainak emlékére – tudatta hivatalos közösségi oldalán a város önkormányzata. A rendezvény október 28-án, kedden 10 órától lesz a város Hősi temetőjében. Az eseményen azokra a háborús hősökre emlékeznek, akik az 1944. októberi királyteleki csatában vesztették életüket. A résztvevők koszorút is elhelyeznek azok tiszteletére, akik életüket adták a hazáért.
Ezt ne hagyja ki!Rendőri írányítás
2 órája
Óriási anyagi kár, totálkáros autók - baleset történt a felüljárón (fotókkal)
Ezt ne hagyja ki!Forgalomkorlátozás
1 órája
Útfelújítással kezdődik a hét a településen, forgalomkorlátozás is lesz
Ezt ne hagyja ki!Baleset Nyíregyházán
3 órája
Baleset a 4-es főút rozsrétszőlői kereszteződésében – egy személy megsérült (fotókkal)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre