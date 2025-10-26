Fejet hajtanak a hősi halottak előtt

Megemlékezést tartanak Nyírteleken a királyteleki csata hősi halottainak emlékére – tudatta hivatalos közösségi oldalán a város önkormányzata. A rendezvény október 28-án, kedden 10 órától lesz a város Hősi temetőjében. Az eseményen azokra a háborús hősökre emlékeznek, akik az 1944. októberi királyteleki csatában vesztették életüket. A résztvevők koszorút is elhelyeznek azok tiszteletére, akik életüket adták a hazáért.