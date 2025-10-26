október 26., vasárnap

Dömötör névnap

11°
+13
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Királyteleki csata

1 órája

Fejet hajtanak a hősi halottak előtt

Címkék#csata#Nyírteleken#királyteleki#Hősi temető

Azokra a hősökre emlékeznek, akik életüket adták a hazáért.

Szon.hu
Fejet hajtanak a hősi halottak előtt

A királyteleki csata emlékére és a honvédelmi kapcsolatok ápolása érdekében készült a honvédelmi emlékpark 2011-ben

Fotó: Illusztráció: kameraaltal.blog.hu

Megemlékezést tartanak Nyírteleken a királyteleki csata hősi halottainak emlékére – tudatta hivatalos közösségi oldalán a város önkormányzata. A rendezvény október 28-án, kedden 10 órától lesz a város Hősi temetőjében. Az eseményen azokra a háborús hősökre emlékeznek, akik az 1944. októberi királyteleki csatában vesztették életüket. A résztvevők koszorút is elhelyeznek azok tiszteletére, akik életüket adták a hazáért.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu