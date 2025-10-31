október 31., péntek

Megemlékezés

1 órája

Gyújtsunk egy szál gyertyát szeretteink emlékére!

Címkék#Záhony#önkormányzat#megemlékezés

Közös megemlékezésre és gyertyagyújtásra invitálják a lakosságot.

Szon.hu
Gyújtsunk egy szál gyertyát szeretteink emlékére!

A szeretteikre emlékeznek, akik bár elmentek, a szívekben örökké élnek

Fotó: Illusztráció: Getty Images

Megható programra invitálja a lakosságot október 31-én, pénteken 18 órától Záhony önkormányzata. A Dr. Béres József parkban tartanak megemlékezést, melynek résztvevői egy-egy szál gyertyát gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére. A rendezvényen megemlékező műsorral is készülnek a jelenlévőknek. További részletek a város közösségi oldalán.

 

