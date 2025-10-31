Megemlékezés
1 órája
Gyújtsunk egy szál gyertyát szeretteink emlékére!
Közös megemlékezésre és gyertyagyújtásra invitálják a lakosságot.
A szeretteikre emlékeznek, akik bár elmentek, a szívekben örökké élnek
Fotó: Illusztráció: Getty Images
Megható programra invitálja a lakosságot október 31-én, pénteken 18 órától Záhony önkormányzata. A Dr. Béres József parkban tartanak megemlékezést, melynek résztvevői egy-egy szál gyertyát gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére. A rendezvényen megemlékező műsorral is készülnek a jelenlévőknek. További részletek a város közösségi oldalán.
