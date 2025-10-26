Kilométerekre elgurult egy vonat mozdonyvezető nélkül Szatmárban - mutatjuk a részleteket!

Megfutamodott InterPici: Egy nem mindennapi bejegyzést tettek közé a HBweb Facebook oldalán. Elszabadult egy leállított BZ motorkocsi, mely mintegy 4 kilométer megtétele után Nyírcsaholy közelében megállt.

Megfutamodott egy InterPici az éjszaka Mátészalkáról, Nyírcsaholy közelében állt meg

Forrás: HBweb Facebook oldala

Megfutamodott InterPici

2025. október 26-án hajnalban az alábbi esemény borzolta a kedélyeket Mátészalka táján. A kis huncut a 127 411-es pályaszámú korszerűsített, volt InterPici motorkocsi: "Éjjel 2 órakor eddig tisztázatlan körülmények között Mátészalka állomásról egy műszaki hiba miatt szombaton leállított Bz motorkocsi megfutamodott, 3 váltót megrongálva kigurult az állomásról és mintegy 4 kilométer megtétele után Nyírcsaholy közelében megállt. Baleset, személyi sérülés nem történt, Mátészalka állomáson a váltókezelő a megfutamodott motorkocsit észlelve a sorompókat előtte időben lezárta. A helyszíni vizsgálat befejezéséig nem lehetséges a vonatközlekedés Mátészalka és Tiborszállás között.

A mavcsoport.hu oldalon frissítést tettek közé arról, hogy újraindult a forgalom:

2025. október 26. vasárnap, 03.19 / Utolsó módosítás: 2025. október 26. vasárnap, 08.32 Frissítés 7:25-kor: Újraindult a forgalom Mátészalka és Tiborszállás között, már nem kell pótlóbusszal utazni. A Mátészalkáról 7:15-kor Tiborszállásra induló személyvonat (36317) várhatóan 15 perces késéssel közlekedik.

Előzmény:

Vasárnap hajnaltól várhatóan a délelőtti órákig Mátészalka és Tiborszállás között pótlóbuszok közlekednek helyszíni vizsgálat miatt.

A Mátészalkáról 3:15-kor Tiborszállásra induló személyvonat (36319) pótlóbusza várhatóan 60 perces késéssel indul.

A Tiborszállásról 3:54-kor Mátészalkára induló személyvonat (36310) kimarad, utasai a következő, a 4:29-kor induló személyvonat (36320) pótlóbuszával utazhatnak

