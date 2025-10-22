Szívvel-lélekkel szépítették meg az óvodát Máriapócson – nézze meg a fotókat!

„Óvoda-Tuning” címmel önkéntes programot szervezett Máriapócson a Hierotheosz Egyesület 2025. október 22-én. Az eseményt Kiss András az egyesület főtitkára nyitotta meg, aki köszönetet mondott az önkénteseknek, az intézmény minden dolgozójának és a szülőknek a közösségért végzett munkájukért, a példamutató összefogásért. Porcelán-Ványi Melinda az Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda intézményvezetője pedig köszönetet mondott az adományozásért és a közös önkéntes munkáért. A program célja az Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda szebbé tétele volt.

Fotó: Hierotheosz Egyesület

– A kezdeményezés során a résztvevők virágültetési akcióval tették barátságosabbá és vidámabbá az óvoda udvarát, hozzájárulva ezzel a gyermekek mindennapi környezetének megszépítéséhez és egy kültéri telepített rajztáblát is kapnak az intézmény kis lakói, amely új lehetőséget biztosít a kreatív játékra és a közösségi alkotásra. Minden önkéntesnek köszönjük munkáját és az esemény a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósult meg – adott hírt az eseményről az egyesület.