Máriapócs

2 órája

Szívvel-lélekkel szépítették meg az óvodát Máriapócson – nézze meg a fotókat!

Címkék#Máriapócs#Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda#Óvoda-Tuning

Önkéntesek, szülők és pedagógusok fogtak össze Máriapócson, hogy megszépítsék az Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda udvarát.

Szon.hu

 „Óvoda-Tuning” címmel önkéntes programot szervezett Máriapócson a Hierotheosz Egyesület 2025. október 22-én. Az eseményt Kiss András az egyesület főtitkára nyitotta meg, aki köszönetet mondott az önkénteseknek, az intézmény minden dolgozójának és a szülőknek a közösségért végzett munkájukért, a példamutató összefogásért. Porcelán-Ványi Melinda az Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda intézményvezetője pedig köszönetet mondott az adományozásért és a közös önkéntes munkáért. A program célja az Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda szebbé tétele volt. 

Óvoda tuning
Fotó: Hierotheosz Egyesület 

– A kezdeményezés során a résztvevők virágültetési akcióval tették barátságosabbá és vidámabbá az óvoda udvarát, hozzájárulva ezzel a gyermekek mindennapi környezetének megszépítéséhez és egy kültéri telepített rajztáblát is kapnak az intézmény kis lakói, amely új lehetőséget biztosít a kreatív játékra és a közösségi alkotásra. Minden önkéntesnek köszönjük munkáját és az esemény a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósult meg – adott hírt az eseményről az egyesület. 

„Óvoda-Tuning” címmel szervezett önkéntes programot Máriapócson a Hierotheosz Egyesület

Fotók: Az egyesület

Más témákat is ajánlunk: 

 

 

