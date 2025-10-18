1 órája
Az elmúlás és a halál szele is megcsapta már a nyíregyházi műtárgyszakértőt, aki megdöbbentő családi drámákról mesélt
Igazi világpolgár, aki nagyon emberséges – így jellemezték a nyíregyházi műtárgyszakértőt. Megyesi Balázs a műtárgyak kereskedelme mellett hagyatékkezeléssel is foglalkozik.
A Kincsvadászok sorozat hozta meg a nyíregyházi műtárgyszakértő számára az országos ismertséget. Szakmai körökben már régóta elismert műtárgykereskedő Megyesi Balázs, aki életének egyik legérdekesebb eleme a hagyatékkezelés.
Megyesi Balázs nyíregyházi műtárgyszakértő
Legutóbb beszámoltunk róla, hogy Till Attila egy nagyon jó hangulatú és érdekes portréfilmet forgatott Megyesi Balázs műtárgyszakértőről Nyíregyházán. A Propaganda sorozat epizódjából kiderült többek között az is, hogy a nyíregyházi műtárgyszakértő hogyan cserélt el gyerekkorában Pokémonokat arany Doxa órára, hogyan járta be egész Európát egy pici orosi templomból, hogyan üzletel a mai napig édesapjával, és hogy még a kiflis gyrost is késsel-villával eszi, de mesélt a nagyon súlyos autóbalesetéről is, amikor megcsapta a halál szele.
Megyesi Balázs egy nyíregyházi kistemplomból vágott neki a világnak, lett művészettörténész és műtárgyszakértő. Egy ország ismeri a Kincsvadászok műtárgyszakértőjét, de kevesen tudják, hogy már több mint tíz éve hagyatékkezelésre is folyamatosan felkérik, ami a portréfilmből is kiderül. Először idősödő gyűjtők fordultak hozzá, akik azon aggódtak, hogy mi lesz az értékes tárgyaikkal, ha ők már nem lesznek, aztán egyre több örökös is megkereste, mert nem tudtak megegyezni, vagy nem tudták az örökségük értékét. Megyesi Balázs elmesélte: hagyatékkezeléskor különleges mikrovilágokba, nem mindennapi családi történetekbe kerül bele, amelyekbe kívülről nem mindig lehet belelátni. Ahhoz, hogy valaki jó hagyatékkezelő legyen, két képesség feltétlenül szükséges, azon túl, hogy kíváló műtárgyszakértő.
- Az egyik képesség az, hogy egy kicsit pszichológusnak kell lenni, és bele kell tudni helyezkedni az ő történetükbe. A másik fontos képesség: tudni kell, hogy mikor kell nemet, vagy álljt mondani, mert nem akarom tovább vinni az ő súlyukat - részletezte Megyesi Balázs, és hozzátette, az örökségeknél Magyarországon nagyon sokszor tragédia húzódik a háttérben: valaki valamikor rosszul járt, családok szakadnak szét. Minél nagyobb a vagyon, annál nagyobb ennek az esélye.
A hagyatékok sorsa
- Azt is rossz megtapasztalni, hogy mennyire nem hagynak nyomot olyanok, akik azt gondolták, hogy ők valakik az óriási vagyonukkal, hihetetlen szellemi munkájukkal a hátuk mögött. De utánuk ott áll egy kiüresedett lakás, és azt látod, itt már nincs tovább. Az elmúlással napi szinten találkozok, ez helyrerak engem legbelül. Rádöbbenek folyamatosan arra, hogy mi az, ami igazán fontos – mondta a nyíregyházi műtárgyszakértő, és elmesélt két olyan esetet, ami nagy hatásal volt rá. Egy idős bácsinak 1979-ben meghalt a felesége, azóta érintetlen volt a lakásának egy pontja, úgy volt minden, ahogy a feleség otthagyta.
- Ez egy nagypolgári lakás volt, és csak egyetlen útvonalon járkált az idős férfi, nem tudta feldolgozni a traumát. Megrendítő volt látni. Tavaly volt egy hasonlóan érdekes esetem, ott egy 9 éve meghalt néni egy szem lánya volt az örökös, akinek nem volt gyermeke. Kilenc éve úgy élt a gyerek a lakásban, mintha a néni még ott lenne – mesélte a műtárgyszakértő, és megjegyezte: nagyon-nagyon súlyos problémákkal találkozik, és látja a vidék és Budapest közötti különbséget.
- Kifejtette, hogy létezik egyfajta nagyvárosi magány, ami nagyon sok idős embernél jelen van, a vidéki, falusi hagyatékoknál ez egy kicsit másképp tapasztalta.
Kisebb közösségek sokkal jobban felkarolják az egyedül élőket, ott másabb az emberek viszonya. Budapesten, illetve nagyvárosokban találkozik gyakran zárványokkal: hihetetlen magányban és egyedüllétben élnek idős emberek, ráadásul olyan körülmények között, amit nem is lehet hirtelen felfogni. A nyíregyházi szakértő azt is elmondta, hogy ő nagyon materiális, nem hisz abban, hogy a tárgyak bármit is hoznának magukkal, de például régi emlékkönyvekbe, naplókba vagy levelekbe nem olvas bele.
