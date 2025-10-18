Az elmúlás és a halál szele is megcsapta már a nyíregyházi műtárgyszakértőt, aki megdöbbentő családi drámákról mesélt

A hagyatékok sorsa

- Azt is rossz megtapasztalni, hogy mennyire nem hagynak nyomot olyanok, akik azt gondolták, hogy ők valakik az óriási vagyonukkal, hihetetlen szellemi munkájukkal a hátuk mögött. De utánuk ott áll egy kiüresedett lakás, és azt látod, itt már nincs tovább. Az elmúlással napi szinten találkozok, ez helyrerak engem legbelül. Rádöbbenek folyamatosan arra, hogy mi az, ami igazán fontos – mondta a nyíregyházi műtárgyszakértő, és elmesélt két olyan esetet, ami nagy hatásal volt rá. Egy idős bácsinak 1979-ben meghalt a felesége, azóta érintetlen volt a lakásának egy pontja, úgy volt minden, ahogy a feleség otthagyta.

- Ez egy nagypolgári lakás volt, és csak egyetlen útvonalon járkált az idős férfi, nem tudta feldolgozni a traumát. Megrendítő volt látni. Tavaly volt egy hasonlóan érdekes esetem, ott egy 9 éve meghalt néni egy szem lánya volt az örökös, akinek nem volt gyermeke. Kilenc éve úgy élt a gyerek a lakásban, mintha a néni még ott lenne – mesélte a műtárgyszakértő, és megjegyezte: nagyon-nagyon súlyos problémákkal találkozik, és látja a vidék és Budapest közötti különbséget.

Kifejtette, hogy létezik egyfajta nagyvárosi magány, ami nagyon sok idős embernél jelen van, a vidéki, falusi hagyatékoknál ez egy kicsit másképp tapasztalta.

Kisebb közösségek sokkal jobban felkarolják az egyedül élőket, ott másabb az emberek viszonya. Budapesten, illetve nagyvárosokban találkozik gyakran zárványokkal: hihetetlen magányban és egyedüllétben élnek idős emberek, ráadásul olyan körülmények között, amit nem is lehet hirtelen felfogni. A nyíregyházi szakértő azt is elmondta, hogy ő nagyon materiális, nem hisz abban, hogy a tárgyak bármit is hoznának magukkal, de például régi emlékkönyvekbe, naplókba vagy levelekbe nem olvas bele.