Aranyóráért Pokémont, késsel-villával a kiflis gyrost? Az ország egyik legismertebb arca forgatott Nyíregyházán!
Kiderült, hogy miért járt egy igazi stáb Nyíregyházán. Till Attila egy nagyon jó hangulatú és érdekes portréfilmet forgatott Megyesi Balázs műtárgyszakértőről.
Különleges filmet forgattak Nyíregyházán
Fotó: youtube.com/Propaganda
A Propaganda sorozat epizódjából kiderül többek között az is, hogy a nyíregyházi műtárgyszakértő hogyan cserélt el gyerekkorában Pokémonokat arany Doxa órára, hogyan járta be egész Európát egy pici orosi templomból, hogyan üzletel a mai napig édesapjával, és hogy még a kiflis gyrost is késsel villával eszi. A Kincsvadászokból ismert Megyesi Balázs egy nyíregyházi kis templomból vágott neki a világnak, lett művészettörténész és műtárgyszakértő.
Megyesi Balázs műtárgyszakértő a vásznon
Most már nem csodálkozunk, hogy Till Attilát többször is látták Nyíregyházán, amiről folyamatosan be is számoltunk, de Megyesi Balázzsal is lencsevégre kapták még korábban.
Till Attila a film elején elmondja, hogy azért jöttek Nyíregyházára, hogy kiderítsék, kicsoda is valójában Megyesi Balázs. Egy ország ismeri a Kincsvadászok műtárgyszakértőjét, de kevesen tudják, hogy ha átlépi a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye táblát, a mai napig tájszólásra vált. Tilla portréfilmjében szó esik a régiségpiacok világáról, szabályairól és titkairól, a hagyatékkezelésről, a pozícióban levésről, az atomgiccs és az igazi érték közötti különbségről is, de rengeteg nyíregyházi és orosi sztorin is nevetgélhetünk, hiszen ahogy Balázs már régebben mesélt a portálunknak, Nyíregyháza a szíve csücske.
