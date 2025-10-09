Aranyóráért Pokémont, késsel-villával a kiflis gyrost? Az ország egyik legismertebb arca forgatott Nyíregyházán!

A Propaganda sorozat epizódjából kiderül többek között az is, hogy a nyíregyházi műtárgyszakértő hogyan cserélt el gyerekkorában Pokémonokat arany Doxa órára, hogyan járta be egész Európát egy pici orosi templomból, hogyan üzletel a mai napig édesapjával, és hogy még a kiflis gyrost is késsel villával eszi. A Kincsvadászokból ismert Megyesi Balázs egy nyíregyházi kis templomból vágott neki a világnak, lett művészettörténész és műtárgyszakértő.

Megyesi Balázs portréfilmet forgattak Nyíregyházán

Fotó: youtube.com/Propaganda

Megyesi Balázs műtárgyszakértő a vásznon

Most már nem csodálkozunk, hogy Till Attilát többször is látták Nyíregyházán, amiről folyamatosan be is számoltunk, de Megyesi Balázzsal is lencsevégre kapták még korábban.