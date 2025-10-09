október 9., csütörtök

Portréfilm Nyíregyházán

1 órája

Aranyóráért Pokémont, késsel-villával a kiflis gyrost? Az ország egyik legismertebb arca forgatott Nyíregyházán!

Címkék#Nyíregyháza#Megyesi Balázs#műtárgyszakértő#Till Attila

Kiderült, hogy miért járt egy igazi stáb Nyíregyházán. Till Attila egy nagyon jó hangulatú és érdekes portréfilmet forgatott Megyesi Balázs műtárgyszakértőről.

Szon.hu
Aranyóráért Pokémont, késsel-villával a kiflis gyrost? Az ország egyik legismertebb arca forgatott Nyíregyházán!

Különleges filmet forgattak Nyíregyházán

Fotó: youtube.com/Propaganda

A Propaganda sorozat epizódjából kiderül többek között az is, hogy a nyíregyházi műtárgyszakértő hogyan cserélt el gyerekkorában Pokémonokat arany Doxa órára, hogyan járta be egész Európát egy pici orosi templomból, hogyan üzletel a mai napig édesapjával, és hogy még a kiflis gyrost is késsel villával eszi. A Kincsvadászokból ismert Megyesi Balázs egy nyíregyházi kis templomból vágott neki a világnak, lett művészettörténész és műtárgyszakértő. 

Megyesi Balázs Till Attila Kincsvadászok portréfilm
Megyesi Balázs portréfilmet forgattak Nyíregyházán 
Fotó: youtube.com/Propaganda

Megyesi Balázs műtárgyszakértő a vásznon

Most már nem csodálkozunk, hogy Till Attilát többször is látták Nyíregyházán, amiről folyamatosan be is számoltunk, de Megyesi Balázzsal is lencsevégre kapták még korábban. 

Till Attila a film elején elmondja, hogy azért jöttek Nyíregyházára, hogy kiderítsék, kicsoda is valójában Megyesi Balázs. Egy ország ismeri a Kincsvadászok műtárgyszakértőjét, de kevesen tudják, hogy ha átlépi a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye táblát, a mai napig tájszólásra vált. Tilla portréfilmjében szó esik a régiségpiacok világáról, szabályairól és titkairól, a hagyatékkezelésről, a pozícióban levésről, az atomgiccs és az igazi érték közötti különbségről is, de rengeteg nyíregyházi és orosi sztorin is nevetgélhetünk, hiszen ahogy Balázs már régebben mesélt a portálunknak, Nyíregyháza a szíve csücske.

 

