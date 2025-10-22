Egy lépéssel az egészség felé – daganatos betegségek szűrésére hívták fel a figyelmet (fotókkal)

A Jósa András Tagkórház szülészeti tömbje előtti téren rózsaszín lufik és a kabátokra kitűzött rózsaszín szalagok jelezték, október a mellrák elleni küzdelem hónapja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Nyíregyházi járásban működő Egészségfejlesztési Irodája pedig már hatodik alkalommal hirdetett sétát, hogy a prevencióra, a szűrővizsgálatok fontosságára felhívja a figyelmet.

A mellrák elleni küzdelem jegyében szervezett városi sétán több mint százan indultak el a Jósa András kórházból a Kossuth térre Nyíregyházán

Fotó: szon.hu

„Egy lépéssel közelebb az egészséghez” – mottóval hirdetett rendezvény résztvevőit, s az együtt megtett lépések erejéről beszélt köszöntőjében Pap Judit ápolási igazgatóhelyettes.

A mai séta nem csupán egy útvonal a város utcáin, hanem üzenet is: a megelőzés életet menthet, és senkinek sem kell egyedül végigjárnia ezt az igen nehéz utat.

A rózsaszín nemcsak az emlőrák elleni küzdelem jelképe, hanem a reményé, a szereteté és az erőé is azoké, akik harcolnak, akik gyógyultak, és azoké is, akiknek emlékét szívünkben őrizzük – mondta.

Legfontosabb lépésnek nevezte a megelőzést, a rendszeres önvizsgálatot és a szűrővizsgálatokon a részvételt.

Mellrák: évente több ezer új dagantos beteget fedeznek fel

A mellrák a nők egyik leggyakoribb betegsége, hazánkban évente mintegy 8 ezer új emlőrákos beteget fedeznek fel, s jelenleg is több tízezer nő részese terápiás kezelésnek.

Onkológusként és sugárterapeutaként nap mint nap találkozom azzal a valósággal, hogy az emlőrák az egyik leggyakoribb daganattípus.

Látom, mekkora különbséget jelent a korai felismerés – erről már dr. Czikó Kitti klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos beszélt. Pontosan tudja, mennyivel jobb eséllyel indulnak azok a nők, akik részt vettek a rendszeres szűrővizsgálatokon és így lettek kiemelve, s milyen nehézségekkel kell szembenéznie azoknak, akik már csak a panaszok megjelenése után fordulnak orvoshoz. A komplex kezelések sikeressége igen nagymértékben függ attól, hogy milyen stádiumban fedezik fel a rosszindulatú elváltozást.

A korai felismerés akár 90 százalékkal is növelheti a gyógyulás esélyét – mutatott rá egy fontos időtényezőre.

A szűrés lényege pontosan az, hogy a még nem tapintható, tünetmentes, a kialakulás kezdeti szakaszában lévő daganatot kimutassa.

Nem egyszerű orvosi protokoll, a szűrővizsgálat eszköz, esély, ami visszaadhatja a jövőt, a családdal töltött időt, az életet

– hangsúlyozta dr. Czikó Kitti, aki arra is ráirányította a figyelmet, hogy az mellrák nem válogat, bárki érintett lehet. Aki pedig bármilyen elváltozást tapasztal, legyen az egy csomó, váladékozás vagy bőrelváltozás, forduljon orvoshoz, és ne habozzon segítséget kérni.