Egy lépéssel az egészség felé – daganatos betegségek szűrésére hívták fel a figyelmet (fotókkal)

A szűrővizsgálatokon időben felfedezett rosszindulatú daganat jól gyógyítható. A korai stádiumban észrevett mellrák személyre szabott terápiával 90 százalékkal növeli a gyógyulás, a túlélés esélyét.

Munkatársunktól

A Jósa András Tagkórház szülészeti tömbje előtti téren rózsaszín lufik és a kabátokra kitűzött rózsaszín szalagok jelezték, október a mellrák elleni küzdelem hónapja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Nyíregyházi járásban működő Egészségfejlesztési Irodája pedig már hatodik alkalommal hirdetett sétát, hogy a prevencióra, a szűrővizsgálatok fontosságára felhívja a figyelmet.

A mellrák elleni küzdelem jegyében szervezett városi sétán több mint százan indultak el a Jósa András kórházból a Kossuth térre Nyíregyházán
A mellrák elleni küzdelem jegyében szervezett városi sétán több mint százan indultak el a Jósa András kórházból a Kossuth térre Nyíregyházán
Fotó: szon.hu

„Egy lépéssel közelebb az egészséghez” – mottóval hirdetett rendezvény résztvevőit, s az együtt megtett lépések erejéről beszélt köszöntőjében Pap Judit ápolási igazgatóhelyettes. 

A mai séta nem csupán egy útvonal a város utcáin, hanem üzenet is: a megelőzés életet menthet, és senkinek sem kell egyedül végigjárnia ezt az igen nehéz utat.

 A rózsaszín nemcsak az emlőrák elleni küzdelem jelképe, hanem a reményé, a szereteté és az erőé is azoké, akik harcolnak, akik gyógyultak, és azoké is, akiknek emlékét szívünkben őrizzük – mondta. 

Legfontosabb lépésnek nevezte a megelőzést, a rendszeres önvizsgálatot és a szűrővizsgálatokon a részvételt.

Mellrák: évente több ezer új dagantos beteget fedeznek fel

A mellrák a nők egyik leggyakoribb betegsége, hazánkban évente mintegy 8 ezer új emlőrákos beteget fedeznek fel, s jelenleg is több tízezer nő részese terápiás kezelésnek.

Onkológusként és sugárterapeutaként nap mint nap találkozom azzal a valósággal, hogy az emlőrák az egyik leggyakoribb daganattípus.

 Látom, mekkora különbséget jelent a korai felismerés – erről már dr. Czikó Kitti klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos beszélt. Pontosan tudja, mennyivel jobb eséllyel indulnak azok a nők, akik részt vettek a rendszeres szűrővizsgálatokon és így lettek kiemelve, s milyen nehézségekkel kell szembenéznie azoknak, akik már csak a panaszok megjelenése után fordulnak orvoshoz. A komplex kezelések sikeressége igen nagymértékben függ attól, hogy milyen stádiumban fedezik fel a rosszindulatú elváltozást. 

A korai felismerés akár 90 százalékkal is növelheti a gyógyulás esélyét – mutatott rá egy fontos időtényezőre. 

A szűrés lényege pontosan az, hogy a még nem tapintható, tünetmentes, a kialakulás kezdeti szakaszában lévő daganatot kimutassa. 

Nem egyszerű orvosi protokoll, a szűrővizsgálat eszköz, esély, ami visszaadhatja a jövőt, a családdal töltött időt, az életet

 – hangsúlyozta dr. Czikó Kitti, aki arra is ráirányította a figyelmet, hogy az mellrák nem válogat, bárki érintett lehet. Aki pedig bármilyen elváltozást tapasztal, legyen az egy csomó, váladékozás vagy bőrelváltozás, forduljon orvoshoz, és ne habozzon segítséget kérni.

A mellrák megelőzéséért sétáltak Nyíregyházán

Fotók: Sipeki Péter

A mammográfia nem jár jelentős sugárterheléssel, nem okoz fájdalmat. Mindössze pár percet vesz igénybe, s lehet, hogy picit kellemetlen, de semmiképpen nem veszélyes. 

– A halogatás, a tagadás, a reménykedés, hogy majd elmúlik, sajnos nem védenek meg a betegségtől. Attól a betegségtől, ami időben felismerve, személyre szabott kezeléssel nagy eséllyel gyógyítható. Nem kell, hogy a mellrák újabb és újabb életeket követeljen – hangsúlyozta.

Magyarországon a 45 és 64 év közötti nők az ingyenes emlőszűrési program keretében kétévente névreszóló behívót kapnak a vizsgálatra. A részvételi arány azonban jóval elmarad az elvárttól és a szükségestől. 

Alacsony, de az országostól jobb a részvételi arány a szűrővizsgálaton

Olyan szűrőmódszerek állnak a rendelkezésünkre, amelyek gyorsak, pontosak –mondta dr. Ligetfalvi Róbert főorvos, az Emlőcentrum vezetője, aki ismertette: Szabolcs-Szatmár-Beregben jelenleg 30-40 százalékos az emlőszűrésen megjelentek aránya. Ez országos szinten jónak számít, de a cél, elérni a 60-70 százalékot.

– Az Emlőcentrum hamarosan megújul, és két, ultramodern 3D-s mammográf áll majd a rendelkezésünkre a vizsgálatokhoz. Ezzel javul a diagnosztikus pontosság és a felesleges szűrésből adódó pszichés terhelést is tudjuk majd csökkenteni – említette a jövőről a főorvos. A terveik szerint vizsgálatokra azok a hölgyek is jelentkezhetnek majd, akik nem tartoznak a 45 és 65 év közötti korosztályhoz, de szeretnének tenni az egészségükért, a korai felismerésért. 

Az a célunk, hogy minél több embert bevonjunk a szűrésbe, minél több daganatot korai stádiumban fedezzünk fel és a lehető legtöbb életet megmenteni

 – fogalmazott dr. Ligetfalvi Róbert.

A séta a Jósa András kórháztól indult, s amikor a Kossuth térre megérkeztek, hogy ott egy szívet formálva az egészségre, annak megőrzésére hívják fel a figyelmet.

