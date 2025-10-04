Ismét lesz rózsaszín séta a mellrák elleni küzdelem jegyében

Az időben felismert és idejében elkezdett kezelésű mellrák jó eredménnyel gyógyítható. A betegségmegelőzésre, az emlőrák-szűrés fontosságára hívja fel a figyelmet minden év októberében a rózsaszín séta. Záhonyban az idén október 9-én, csütörtökön 17 órától az Ady Endre úti szökőkúttól indul a menet (szalagtűzés, léggömb-átadás), az Európa téren és a József Attila úton át a művelődési házig vezet. Dr. Király Róbert belgyógyász, kardiológus főorvos, valamint a Záhonyi Védőnői Szolgálat előadása 17 óra 30 perckor kezdődik a művelődési ház és könyvtárban.

A mellrák elleni megmozdulás jelképe a rózsaszín szalag, a remény szalagja

Forrás: Illusztráció: kormanyhivatal.hu

Minden tizedik nő érintett lehet

„Aki szolidaritást vállal az üggyel, kérjük, ezen a napon viseljen rózsaszín szalagot, amely átvehető a polgármesteri hivatal portáján!”

– tájékoztattak a szervezők. Ahogyan arról már korábban is írtunk a Szabolcs Online-on: az emlőrák nem ritka betegség, élete során minden tizedik nő érintett lehet. Akár saját magánál vesz észre elváltozást, gyanús jelet valaki, akár emlőszűrésen észlelték a problémát, mindenképpen pontos kivizsgálásra van szükség.

Október 1985 óta a mellrák elleni küzdelem hónapja, ez alkalomból világszerte hívják fel a figyelmet a betegség veszélyeire, a szűrővizsgálatok fontosságára.

A megmozdulás jelképe a rózsaszín szalag, a remény szalagja.



Tavaly ilyenkor több száz résztvevő tűzte fel a rózsaszín szalagot Záhonyban, ahol immár tizedik alkalommal hívják fel a figyelmet a mellrák veszélyeire.