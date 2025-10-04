október 4., szombat

Ferenc névnap

+13
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Záhony

1 órája

Ismét lesz rózsaszín séta a mellrák elleni küzdelem jegyében

Címkék#Záhonyban#mellrák küzdelem#szalag

Aki szolidaritást vállal az üggyel, október 9-én viseljen rózsaszín szalagot! – kérik a szervezők. A határvárosban immár tizedik alkalommal hívják fel a figyelmet a mellrák veszélyeire.

Palicz István
Ismét lesz rózsaszín séta a mellrák elleni küzdelem jegyében

Tavaly ilyenkor több száz résztvevő tűzte fel a rózsaszín szalagot Záhonyban a mellrák elleni küzdelem jegyében

Fotó: önkormányzat

Az időben felismert és idejében elkezdett kezelésű mellrák jó eredménnyel gyógyítható. A betegségmegelőzésre, az emlőrák-szűrés fontosságára hívja fel a figyelmet minden év októberében a rózsaszín séta. Záhonyban az idén október 9-én, csütörtökön 17 órától az Ady Endre úti szökőkúttól indul a menet (szalagtűzés, léggömb-átadás), az Európa téren és a József Attila úton át a művelődési házig vezet. Dr. Király Róbert belgyógyász, kardiológus főorvos, valamint a Záhonyi Védőnői Szolgálat előadása 17 óra 30 perckor kezdődik a művelődési ház és könyvtárban.

a mellrák elleni küzdelem jelképe
A mellrák elleni megmozdulás jelképe a rózsaszín szalag, a remény szalagja
Forrás: Illusztráció: kormanyhivatal.hu

Minden tizedik nő érintett lehet

„Aki szolidaritást vállal az üggyel, kérjük, ezen a napon viseljen rózsaszín szalagot, amely átvehető a polgármesteri hivatal portáján!”

 – tájékoztattak a szervezők. Ahogyan arról már korábban is írtunk a Szabolcs Online-on: az emlőrák nem ritka betegség, élete során minden tizedik nő érintett lehet. Akár saját magánál vesz észre elváltozást, gyanús jelet valaki, akár emlőszűrésen észlelték a problémát, mindenképpen pontos kivizsgálásra van szükség. 
Október 1985 óta a mellrák elleni küzdelem hónapja, ez alkalomból világszerte hívják fel a figyelmet a betegség veszélyeire, a szűrővizsgálatok fontosságára. 

A megmozdulás jelképe a rózsaszín szalag, a remény szalagja. 


Tavaly ilyenkor több száz résztvevő tűzte fel a rózsaszín szalagot Záhonyban, ahol immár tizedik alkalommal hívják fel a figyelmet a mellrák veszélyeire. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu