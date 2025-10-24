1 órája
Megszűnt a forgalmi akadály a nyíregyházi vonalon, de azért érdemes figyelni a vasúti menetrendet
Péntek délelőtt a felsővezeték-rendszer meghibásodása miatt a Szerencs - Nyíregyháza vonalon jelentősen hosszabb eljutási időre kellett számítani. A menetrend már helyreállt az érintett szakaszon.
Péntek délelőtt a felsővezeték-rendszer meghibásodása miatt Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekedtek. A problémát elhárították, helyreállt a menetrend.
Menetrend változás a nyíregyházi vonalon
Pénteken délelőtt a Szerencs - Nyíregyháza vonalon jelentően hosszabb eljutási időre kellett számítani. Akik ekkor utaztak, megváltozott forgalmi rend szerint közlekedtek:
- A Tokaj InterCityk helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekedtek
- Nyíregyházáról Debrecen-Budapest felé, illetve Szerencsről Miskolc-Budapest felé a vonatok menetrend szerint indultak, pótlóbuszra nem vártak, a pótlóbusszal érkezők a következő vonattal utazhattak tovább
- A buszok Szerencsen, Tokajban és Nyíregyházán is a vasútállomástól indultak.
- Görögszállás és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekedtek
A MÁV-csoport tájékoztatása szerint megszüntették a műszaki hibát, újraindult a forgalom Görögszállás és Nyíregyháza között, a továbbiakban nem kell pótlóbuszra átszállni a Szerencs-Nyíregyháza vonalon.
