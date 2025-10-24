október 24., péntek

Salamon névnap

10°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasút fennakadás

1 órája

Megszűnt a forgalmi akadály a nyíregyházi vonalon, de azért érdemes figyelni a vasúti menetrendet

Címkék#vonat#MÁV-csoport#menetrend

Péntek délelőtt a felsővezeték-rendszer meghibásodása miatt a Szerencs - Nyíregyháza vonalon jelentősen hosszabb eljutási időre kellett számítani. A menetrend már helyreállt az érintett szakaszon.

Szon.hu

Péntek délelőtt a felsővezeték-rendszer meghibásodása miatt Szerencs és Nyíregyháza  között pótlóbuszok közlekedtek. A problémát elhárították, helyreállt a menetrend.

menetrend MÁV
Helyreállt a menetrend a nyíregyházi vonalon
Fotó: MW-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Menetrend változás a nyíregyházi vonalon

Pénteken délelőtt a Szerencs - Nyíregyháza vonalon jelentően hosszabb eljutási időre kellett számítani. Akik ekkor utaztak, megváltozott forgalmi rend szerint közlekedtek:

  • A Tokaj InterCityk helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekedtek
  • Nyíregyházáról Debrecen-Budapest felé, illetve Szerencsről Miskolc-Budapest felé a vonatok menetrend szerint indultak, pótlóbuszra nem vártak, a pótlóbusszal érkezők a következő vonattal utazhattak tovább
  • A buszok Szerencsen, Tokajban és Nyíregyházán is a vasútállomástól indultak.
  • Görögszállás és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekedtek

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint megszüntették a műszaki hibát, újraindult a forgalom Görögszállás és Nyíregyháza között, a továbbiakban nem kell pótlóbuszra átszállni a Szerencs-Nyíregyháza vonalon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu