Megszűnt a forgalmi akadály a nyíregyházi vonalon, de azért érdemes figyelni a vasúti menetrendet

Péntek délelőtt a felsővezeték-rendszer meghibásodása miatt Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekedtek. A problémát elhárították, helyreállt a menetrend.

Helyreállt a menetrend a nyíregyházi vonalon

Fotó: MW-archív

Menetrend változás a nyíregyházi vonalon

Pénteken délelőtt a Szerencs - Nyíregyháza vonalon jelentően hosszabb eljutási időre kellett számítani. Akik ekkor utaztak, megváltozott forgalmi rend szerint közlekedtek:

A Tokaj InterCityk helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekedtek

Nyíregyházáról Debrecen-Budapest felé, illetve Szerencsről Miskolc-Budapest felé a vonatok menetrend szerint indultak, pótlóbuszra nem vártak, a pótlóbusszal érkezők a következő vonattal utazhattak tovább

A buszok Szerencsen, Tokajban és Nyíregyházán is a vasútállomástól indultak.

Görögszállás és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekedtek