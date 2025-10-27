Lépések az önálló élet felé vezető úton

Mint ahogy arról többször is beszámoltunk, a nyíregyházi Mentorállás Alapítvány célja a felnőtt fogyatékossággal élők támogatása, a munkavállalásuk elősegítése a nyílt munkaerőpiacon és a felkészítésük az önálló életvitelre. Az alapítvány e célok megvalósítása érdekében az idén két alkalommal szervezett „Felzárkóztató heteket”nyíregyházi inkluzív fejlesztő központjában, a Mentorházban.

A Mentorállás Alapítvány fontos projektekt valósított meg az elmúlt időszakban

Fotó: Alapítvány

A Mentorállás Alapítvány intenzív kurzusokat szervezett

– A két, egy-egyhetes intenzív, felzárkóztató hét keretében a szakembereink 16 fogyatékossággal élő fiatalnak adtak át olyan fontos tudást, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megteremtsék önálló életvitelüket. Ezeken a kurzusainkon szakképzett szakemberek irányításával életvezetési, munkavállalási, infokommunikációs és pszichológiai tanácsadáson vettek részt, melyek elvégzése egy újabb lépést jelent számukra az önismeret és az önálló életvitelük kialakítása felé – mondta Kisari Károly, a Mentorállás Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A „Felzárkóztató hetek” témái között szerepelt a célok kitűzése, a motiváció, a priorizálás, az időbeosztás, az egészséges életmód, az infokommunikáció, a munkakeresési tippek, a szorongáscsökkentő módszerek. A kapcsolatok ápolása, a közösség formálása ugyancsak a Mentorállás Alapítvány feladatai közé tartozik, ezért olyan programokat is szerveztek a fogyatékkal élőknek, melyeken kikapcsolódhattak, s a kreativitásukat is megmutathatták.

