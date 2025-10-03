Mesejáték a magyar népmese napján

A Magyar népmese napja minden évben szeptember 30-án van, és Benedek Elek, a „nagy mesemondó” születésnapjához kapcsolódik (1859. szeptember 30.).Az ünnepet először 2005-ben tartották meg a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) kezdeményezésére. A célja, hogy: felhívja a figyelmet a magyar népmese gazdag hagyományára, erősítse a mesemondás élő gyakorlatát, ráirányítsa a figyelmet az olvasás, a szóbeli hagyomány és a közösségi élmény fontosságára, és természetesen méltó módon emlékezzen Benedek Elekre, aki rengeteget tett a népmesék gyűjtéséért és népszerűsítéséért. Ezen a napon országszerte – főleg iskolákban, óvodákban, könyvtárakban, művelődési házakban – mesemondó programokat, felolvasásokat, kiállításokat, dramatikus játékokat rendeznek. Sok helyen a gyerekek maguk is mesélnek, vagy dramatizálják a történeteket.