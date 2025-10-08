2 órája
Mezey Györgyöt gyászolják a volt szabolcsi játékosai
Meghalt az edzőlegenda. Mezey György 84 éves korában hunyt el.
Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Ő volt az utolsó világbajnoki szereplő (1986) magyar válogatott szövetségi kapitánya, emellett mesteredző, az MLSZ életműdíjasa, 1985-ben az év szövetségi kapitányának választották Európában. Ő az UEFA-rendszerű magyar edzőképzés megalkotója, volt a FIFA technikai bizottságnak instruktora, szakkönyvek és publikációk szerzője. Volt az MLSZ alelnöke, elnökségi tagja, edzőként kétszeres magyar bajnok, Székesfehérvár díszpolgára. Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.
Mezey György életéről könyv jelent meg
Nemrégiben könyv jelent meg Mezey György életéről, amely végigköveti a legendás tréner életútját egészen addig, amikor elbúcsúzott a futballtól. Mezey György a legalább tíz meccsen kispadon ülő magyar kapitányok közül a harmadik legjobb mérleggel rendelkezik. A nyári kötetbemutatón többek között ott az 1986-os mexikói vb-n részt vett magyar csapat hátvédje, a 32-szeres válogatott Nagy Antal (aki Nagyhalász díszpolgára) és a Magyar Kupa-győztes Paks edzője, Bognár György.
– Gyurinak szövetségi kapitánynak kellene lennie, Antalnak pedig az MLSZ-elnökének – jelentette ki ott Mezey György. Nagy Antal a mondandóját azzal kezdte, hogy a magyar futball nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy egy Mezey György parkolópályán legyen. A civilben építőmérnökként dolgozó korábbi válogatott hátvéd felidézte a magyar válogatottban a legendás támadótriót (Kiprich József, Nyilasi Tibor, Esterházy Márton), majd hozzátette, hogy a nemzeti csapat elmúlt három évtizedében ilyen minőségű támadókat esélytelen volt összerakni. Nagy nem tagadta, elfogult Mezeyvel, akinek futballtudása mellett az emberi tulajdonságai is sokat lendítettek a csapatainak eredményességén.
A focitortenelem.blogspot.com oldal felidézi Nagy Antal nyilatkozatát: – Mezey György nálam azóta is az első számú edző. Az, hogy később kivel, hol, miért ütközött, az nem rám tartozik. Elismerem őt, nem véletlen, hogy a Videoton vele nyert bajnokságot. Ért a futballhoz.
„Elment a világ legaranyosabb embere. Nem tudok elfogultság nélkül beszélni róla, hiszen második apámnak tekintettem Mezey Györgyöt, sőt talán még ennél többet számított. Nála lettem utánpótlás, majd olimpiai, s aztán felnőtt válogatott labdarúgó. Viszonylag gyakran találkoztunk, s egy kávé mellett beszéltük meg a világ dolgait. Fáj, hogy elment az a szakember aki, a semmiből Európa és a világ tetejére navigált bennünket. Olyan edzésmódszereket vezetett be, melynek hatására a magyar bajnokságban jobbára ötezer forintért bóklászó futballisták végig verték Európát. Gyakran kritizálták válogatási elveiért, ám elmondta ahhoz amit megálmodott azok a labdarúgók kellettek akiket a válogatottba hívott. Sajnálatosnak tartom, hogy elmúlt harminc évben az UEFA-nál többre becsülték szakmai tudását, mint a honi futballban” - nyilatkozta Nagy Antal az nso.hu-nak.
Szintén a játékosa volt a rakamazi származású Dajka László (nevesebb klubjai: Bp. Honvéd, Las Palmas, Yverdon, 1996 óta volt edző többek között a BVSC-nél, a Haladásnál, a BKV Előrénél, Békéscsabán, Debrecenben, Sopronban, Zalaegerszegen, Dabason, Tatabányán, Soroksáron, Kisvárdán és Budafokon). Dolgozott a kezei alatt a Nyíregyháza korábbi játékosa, Csámpi, azaz Szendrei József (10-szeres válogatott kapus, nevesebb klubjai: Nyíregyháza, Újpest, Málaga, Cádiz), aki a Joma sportszegyártó cég magyarországi képviselőjeként is ismertté vált.
Dajka László 24-szer volt válogatott, három kivételével Mezey György két kapitánysága idején - ő nyilatkozta a Nemzeti Sportnak: „Egy korát meghaladó edzőegyéniség hagyott itt bennünket. A fájdalom közepette örömmel tölt el, hogy tagja lehettem annak a keretnek amelyet Gyuri bácsi válogatott össze. Sajnos egy-két dolgot magával vitt... Nyugodjon békében Mester!”
Negyven évvel ezelőtt, 1985. április 17-én jutott ki legutóbb a magyar labdarúgó-válogatott a világbajnokságra. A bécsi Hanappi-stadionban több ezer magyar ünnepelte Mezey György válogatottját a 3-0-ra megnyert meccs után. Nagy Antalról írta a másnapi Népsport:
„Nagy feladata tulajdonképpen az volt, hogy a védelem előtt megszűrje az osztrák támadásokat. Ez tulajdonképpen nem adott lehetőséget arra, hogy kitűnjön, csillogjon. Úgy játszott, hogy védőtársainak könnyebb lett a dolga, és sohasem kerültek nehéz helyzetbe miatta. Ez egyértelmű dicséret”.
Mezey Györgytől korábbi klubjai és a magyar közélet szereplői is megemlékeztek.
Mezey György
Született: 1941. szeptember 7., Topolya
Elhunyt: 2025. október 8., Kápolnásnyék
Klubjai játékosként: TFSE (1961–1965), Budafok (1965–1966), Keszthelyi Haladás (1966–1967), Budafok (1967), MTK (1968–1969), Bp. Spartacus (1969–1971)
Klubjai edzőként: Bp. Spartacus (1969–1971, játékos-edző), BVSC (1971–1977), MTK-VM (1977–1980), magyar válogatott (1980–1983, másodedző, 1983–1986, szövetségi kapitány), kuvaiti válogatott (1986–1987), Al-Jármúk (kuvaiti, 1987–1988), magyar válogatott (1988), Hangö (finn, 1989), Videoton (1990), Bp. Honvéd, illetve Kispest-Honvéd (1990–1992), Al-Tadámon (kuvaiti, 1992–1993), BVSC (1997–1998), Vasas (2000–2001), Újpest (2003–2004), Videoton (2009–2011)
Sikerei: magyar bajnok (Bp. Honvéd 1990–1991, Videoton 2010–11), vb-résztvevő (1986), mesteredző (1982)
