Mezey Györgyöt gyászolják a volt szabolcsi játékosai

Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Ő volt az utolsó világbajnoki szereplő (1986) magyar válogatott szövetségi kapitánya, emellett mesteredző, az MLSZ életműdíjasa, 1985-ben az év szövetségi kapitányának választották Európában. Ő az UEFA-rendszerű magyar edzőképzés megalkotója, volt a FIFA technikai bizottságnak instruktora, szakkönyvek és publikációk szerzője. Volt az MLSZ alelnöke, elnökségi tagja, edzőként kétszeres magyar bajnok, Székesfehérvár díszpolgára. Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

Mezey György sporttörténelmet írt Fotó: MTI-archív

Mezey György életéről könyv jelent meg

Nemrégiben könyv jelent meg Mezey György életéről, amely végigköveti a legendás tréner életútját egészen addig, amikor elbúcsúzott a futballtól. Mezey György a legalább tíz meccsen kispadon ülő magyar kapitányok közül a harmadik legjobb mérleggel rendelkezik. A nyári kötetbemutatón többek között ott az 1986-os mexikói vb-n részt vett magyar csapat hátvédje, a 32-szeres válogatott Nagy Antal (aki Nagyhalász díszpolgára) és a Magyar Kupa-győztes Paks edzője, Bognár György.

Mezey György

– Gyurinak szövetségi kapitánynak kellene lennie, Antalnak pedig az MLSZ-elnökének – jelentette ki ott Mezey György. Nagy Antal a mondandóját azzal kezdte, hogy a magyar futball nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy egy Mezey György parkolópályán legyen. A civilben építőmérnökként dolgozó korábbi válogatott hátvéd felidézte a magyar válogatottban a legendás támadótriót (Kiprich József, Nyilasi Tibor, Esterházy Márton), majd hozzátette, hogy a nemzeti csapat elmúlt három évtizedében ilyen minőségű támadókat esélytelen volt összerakni. Nagy nem tagadta, elfogult Mezeyvel, akinek futballtudása mellett az emberi tulajdonságai is sokat lendítettek a csapatainak eredményességén.

Nagy Antal

A focitortenelem.blogspot.com oldal felidézi Nagy Antal nyilatkozatát: – Mezey György nálam azóta is az első számú edző. Az, hogy később kivel, hol, miért ütközött, az nem rám tartozik. Elismerem őt, nem véletlen, hogy a Videoton vele nyert bajnokságot. Ért a futballhoz.