A legjobb falu
36 perce
Mi ad erőt a maradáshoz vagy taszít a távozás útjára?
A legjobb falu – a Független Színház előadása Nyíregyházán
Fotó: a színház archívuma
Miért érdemes tanítani egy hátrányos helyzetű faluban, és mi szól amellett, hogy lelépjen innen egy pályakezdő tanítónő? Milyen történetek és emberek adnak hitet és erőt ahhoz, hogy maradjon? Vagy a hazugságok és a reményvesztettség adnak löketet a távozáshoz? Menni vagy maradni? – ezekre a kérdésekre keresi a választ a Független Színház A legjobb falu című előadása, amit az Evangélikus Roma Szakkollégium meghívására tekinthetnek meg az érdeklődők a Luther Márton Evangélikus Kollégiumban október 10-én, pénteken 18 órától. Az előadás ingyenes.
További híreink, témáink:
Ezt ne hagyja ki!Szabolcs-Szatmár-Bereg
2 órája
Megjelent a közelünkben a kórokozó! 3 km sugarú puffer zónát alakítottak ki!
Ezt ne hagyja ki!Rotary Club Nyírség
1 órája
Ingyenes gyógytorna az egész tanévben – fiatalokat és időseket egyaránt várnak a nyíregyházi foglalkozásokra
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre