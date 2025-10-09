Mi ad erőt a maradáshoz vagy taszít a távozás útjára?

Miért érdemes tanítani egy hátrányos helyzetű faluban, és mi szól amellett, hogy lelépjen innen egy pályakezdő tanítónő? Milyen történetek és emberek adnak hitet és erőt ahhoz, hogy maradjon? Vagy a hazugságok és a reményvesztettség adnak löketet a távozáshoz? Menni vagy maradni? – ezekre a kérdésekre keresi a választ a Független Színház A legjobb falu című előadása, amit az Evangélikus Roma Szakkollégium meghívására tekinthetnek meg az érdeklődők a Luther Márton Evangélikus Kollégiumban október 10-én, pénteken 18 órától. Az előadás ingyenes.

