Mi Hazánk sajtótájékoztató

2 órája

Bemutatta országgyűlési képviselőjelöltjeit a Mi Hazánk, kiderült, kik a szabolcsi jelöltek! (fotókkal)

Sajtótájékoztatót tartottak hétfőn délután Nyíregyházán. Bemutatták a Mi Hazánk vármegyei országgyűlési képviselőjelöltjeit.

Szon.hu

Sajtótájékoztatón mutatta be hétfőn délután Dúró Dóra elnökhelyettes és dr. Apáti István országgyűlési képviselő a Mi Hazánk Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei országgyűlési képviselőjelöltjeit. 

A Mi Hazánk sajtótájékoztató tartott Nyíregyházán
A Mi Hazánk vármegyei országgyűlési képviselőjelötjeit mutatták be Nyíregyházán, középen Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese Fotó: Bozsó Katalin 

Ők a Mi Hazánk vármegyei jelöltjei

Eszerint vármegyénk 

  • 1. számú választókerületében – Nyíregyháza –  Kovács Koppány Zoltán (okleveles gépészmérnök, vállalkozó)
  • 2. számú választókerületében – Nyíregyháza és Tiszavasvári környéke –  Bakó József István (cégvezetői tapasztalatokkal rendelkező diplomás újságíró, vármegyei képviselő)
  • 3. számú választókerületében – Kisvárda és környéke – Fekete Béla (erdészeti végzettséggel rendelkezik, jelenleg a vagyonvédelmi szakmában érdekelt vállalkozást vezet)
  • 4. számú választókerületében – Vásárosnamény és környéke – Kálmándy Árpád (növénytermesztő gépész végzettséggel rendelkezik, jelenleg egy kereskedelmi cég területi vezetője)
  • 5. számú választókerületében – Mátészalka és környéke – dr. Apáti István (jogász, 15 éve országgyűlési képviselő, őstermelő családi gazdálkodás tagja, a Mi Hazánk alelnöke)
  • 6. számú választókerületében – Nyírbátor és környéke – Paré Attila (tejipari technikus, 2004 óta önkormányzati képviselő a Mi Hazánk színeiben) 

indul majd a 2026 országgyűlési választáson – jelentették be a nyíregyházi sajtótájékoztatóján, ahol Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese nyomatékosította:

egyetlen országgyűlési képviselőjelöltjük sem lép majd vissza egy párt érdekében sem.

Hozzátette, ők sem a mostani kormány uram-bátyám politikájából, sem pedig Magyar Péterék globalista törekvéséből nem kérnek. Programjuk fő eleme a hazai bérszínvonal fejlesztése és a fiatalok elvándorlásának megfékezése.

Bemutatkoznak a Mi Hazánk Mozgalom szabolcsi jelöltjei

Fotók: Bozsó Katalin

 

 

