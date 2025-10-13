2 órája
Bemutatta országgyűlési képviselőjelöltjeit a Mi Hazánk, kiderült, kik a szabolcsi jelöltek! (fotókkal)
Sajtótájékoztatót tartottak hétfőn délután Nyíregyházán. Bemutatták a Mi Hazánk vármegyei országgyűlési képviselőjelöltjeit.
Sajtótájékoztatón mutatta be hétfőn délután Dúró Dóra elnökhelyettes és dr. Apáti István országgyűlési képviselő a Mi Hazánk Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei országgyűlési képviselőjelöltjeit.
Ők a Mi Hazánk vármegyei jelöltjei
Eszerint vármegyénk
- 1. számú választókerületében – Nyíregyháza – Kovács Koppány Zoltán (okleveles gépészmérnök, vállalkozó)
- 2. számú választókerületében – Nyíregyháza és Tiszavasvári környéke – Bakó József István (cégvezetői tapasztalatokkal rendelkező diplomás újságíró, vármegyei képviselő)
- 3. számú választókerületében – Kisvárda és környéke – Fekete Béla (erdészeti végzettséggel rendelkezik, jelenleg a vagyonvédelmi szakmában érdekelt vállalkozást vezet)
- 4. számú választókerületében – Vásárosnamény és környéke – Kálmándy Árpád (növénytermesztő gépész végzettséggel rendelkezik, jelenleg egy kereskedelmi cég területi vezetője)
- 5. számú választókerületében – Mátészalka és környéke – dr. Apáti István (jogász, 15 éve országgyűlési képviselő, őstermelő családi gazdálkodás tagja, a Mi Hazánk alelnöke)
- 6. számú választókerületében – Nyírbátor és környéke – Paré Attila (tejipari technikus, 2004 óta önkormányzati képviselő a Mi Hazánk színeiben)
indul majd a 2026 országgyűlési választáson – jelentették be a nyíregyházi sajtótájékoztatóján, ahol Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese nyomatékosította:
egyetlen országgyűlési képviselőjelöltjük sem lép majd vissza egy párt érdekében sem.
Hozzátette, ők sem a mostani kormány uram-bátyám politikájából, sem pedig Magyar Péterék globalista törekvéséből nem kérnek. Programjuk fő eleme a hazai bérszínvonal fejlesztése és a fiatalok elvándorlásának megfékezése.
Bemutatkoznak a Mi Hazánk Mozgalom szabolcsi jelöltjeiFotók: Bozsó Katalin
