Bemutatta országgyűlési képviselőjelöltjeit a Mi Hazánk, kiderült, kik a szabolcsi jelöltek! (fotókkal)

Sajtótájékoztatón mutatta be hétfőn délután Dúró Dóra elnökhelyettes és dr. Apáti István országgyűlési képviselő a Mi Hazánk Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei országgyűlési képviselőjelöltjeit.

A Mi Hazánk vármegyei országgyűlési képviselőjelötjeit mutatták be Nyíregyházán, középen Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese Fotó: Bozsó Katalin

Ők a Mi Hazánk vármegyei jelöltjei

Eszerint vármegyénk

1. számú választókerületében – Nyíregyháza – Kovács Koppány Zoltán (okleveles gépészmérnök, vállalkozó)

(okleveles gépészmérnök, vállalkozó) 2. számú választókerületében – Nyíregyháza és Tiszavasvári környéke – Bakó József István (cégvezetői tapasztalatokkal rendelkező diplomás újságíró, vármegyei képviselő)

(cégvezetői tapasztalatokkal rendelkező diplomás újságíró, vármegyei képviselő) 3. számú választókerületében – Kisvárda és környéke – Fekete Béla (erdészeti végzettséggel rendelkezik, jelenleg a vagyonvédelmi szakmában érdekelt vállalkozást vezet)

(erdészeti végzettséggel rendelkezik, jelenleg a vagyonvédelmi szakmában érdekelt vállalkozást vezet) 4. számú választókerületében – Vásárosnamény és környéke – Kálmándy Árpád (növénytermesztő gépész végzettséggel rendelkezik, jelenleg egy kereskedelmi cég területi vezetője)

(növénytermesztő gépész végzettséggel rendelkezik, jelenleg egy kereskedelmi cég területi vezetője) 5. számú választókerületében – Mátészalka és környéke – dr. Apáti István (jogász, 15 éve országgyűlési képviselő, őstermelő családi gazdálkodás tagja, a Mi Hazánk alelnöke)

(jogász, 15 éve országgyűlési képviselő, őstermelő családi gazdálkodás tagja, a Mi Hazánk alelnöke) 6. számú választókerületében – Nyírbátor és környéke – Paré Attila (tejipari technikus, 2004 óta önkormányzati képviselő a Mi Hazánk színeiben)

indul majd a 2026 országgyűlési választáson – jelentették be a nyíregyházi sajtótájékoztatóján, ahol Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese nyomatékosította:

egyetlen országgyűlési képviselőjelöltjük sem lép majd vissza egy párt érdekében sem.