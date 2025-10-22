A Mandala Dalszínház is köszönti Mikó István színművészt

A Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes művész a magyar színházi és televíziós élet meghatározó alakja 75. születésnapját ünnepli október 22-én. E jeles napon a közmédia több csatornája köszönti Mikó Istvánt tematikus tartalmakkal. A számos magyar mesehős hangjaként is ismert színművész a nemrég egyéves születésnapját ünneplő Csukás Meserádió kedvelt szombati műsorának Mesepostásaként is belopta magát a hallgatók szívébe. A Csukás Meseposta István bácsiját október 22-én születésnapja alkalmából személyesen köszöntik a stúdióban, Gubik Petra, a rádió hangja is meglepetéssel készül neki. Az ünnepi összeállítás mellett egész nap hallhatják Mikó Istvánt, ugyanis több mese is elhangzik az előadásában, valamint az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorban egy humoros, ünnepi mesét ajándékoz a gyerekeknek. Nemcsak október 22-én, hanem az ünnepi hét szombatján is köszöntik Mikó Istvánt műsorában, a Csukás Mesepostában.

Mikó István Fotó: Zih Zsolt

Mikó István sokoldalú színművész

A 75. születésnapját ünnepló Mikó István hangját egy ország ismeri, a többi között a Macskafogó Lusta Dickjeként vagy A nagy ho-ho-ho horgász Főkukacaként. A jeles alkalomra az M2 Gyerekcsatorna is készül a 19:40-től látható saját gyártású, Hetedhét kaland című műsorában.

A Duna World A nagy ékszerész című 1978-as tévéfilmben Mikó István színészi pályafutása egy darabját mutatja meg a nézőknek. A Karinthy Frigyes írásából unokája, Karinthy Márton által rendezett tévéjáték 11:35-től látható. A csatorna műsorára tűzi az Ez itt a kérdés című portréműsor korábbi, Mikó Istvánnal készített adását 15:15-től, majd este ikonikus szinkronmunkái egyik legismertebb fejezetéből ad ízelítőt, 20:30-tól A nagy ho-ho-ho horgász című rajzfilm egy epizódjával, amelyben a Főkukac – magyar hangjaként Mikó István – szorult helyzetbe kerül, amikor bekapja egy falánk pelikán.

Az M5 kulturális csatorna október 22-én 12:35-től A Zebegényiek című 1978-as tévéfilmmel köszönti az ünnepeltet. Az alapvetően humoros hangvételű, de drámai elemekkel átszőtt film a szülői házban összegyűlő népes család történetén keresztül mutatja be a generációs különbségeket, valamint a vidéki és város életformák ütközését. A mosolyogtató történetben Mikó István Ferit, a tudósjelöltet alakítja a fiatal, tanult karakter képviselve a filmben.