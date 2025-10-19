Milyen időnk lesz vasárnap?

Döntően derült időjárás várható, csak kevés helyen fordulhatnak elő felhősebb körzetek. Délután az északkeleti megyékben gomolyfelhők képződnek, nyugat felől pedig fátyolfelhőzet érkezik.

Döntően derült időjárás várható vasárnap. Szabolcsban lehet erősebb a szél.

Forrás: met.hu

Csapadék nem várható. Az Alpokalján a déli, míg Szabolcsban az északnyugati szél lehet olykor élénk. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 15 fok között várható. Késő estére 2 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet - írta a HungaroMet.

Holnapi időjárás

Hétfőn délnyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a fátyolfelhőzet, mely egyre nagyobb területen szűrheti a napsütést. Északkeleten ugyanakkor az esti órákig derült marad az ég. Északnyugaton délután alacsonyabb szintű felhők is lehetnek. Csapadék nem várható. A déli, délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon megélénkül, néhol meg is erősödik. Délutánra 11, 16 fok közé melegszik fel a levegő.

További napok időjárása

Kedd

Nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és helyenként gyenge eső vagy szitálás is előfordulhat. A délkeleti szél élénkebbé válik. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul - írta a Köpönyeg.

Szerda

Többnyire borult lesz az ég, többfelé lehet eső, zápor. A hőmérséklet maximuma 19 fok körül várható.

Csütörtök

Változóan felhős idő valószínű, elszórtan kisebb esővel. A délnyugati szél több helyen megerősödik, délutánra 16–22 fok közé melegszik a levegő.

