Már a mindenszentekre készülnek, változik a temető nyitvatartási ideje

Tekintettel a közelgő mindenszentekre, megváltozott a mátészalkai köztemető nyitvatartási ideje, és rendkívüli buszjáratokat is indítanak a sírkerthez, olvasható a Mátészalka – A fény városa internetes portálon. Október 25-e és november 2-a között 7-től 20 óráig lesz nyitva a köztemető. November 1-jén délelőtt 10 óráig lehet behajtani gépkocsival, s legkésőbb 11 óráig el kell hagyniuk a járműveknek a temető területét. Az alábbi helyeken parkolhatnak a járművezetők:

a főbejárat előtt, a Meggyesi úton, a kerékpárút mellett lévő parkolófelületen,

a Meggyesi úton, a volt rutinpályán és

az Arad utca temető melletti szakaszán.

Az idén is indítanak külön buszjáratokat a sírkerthez, aminek menetrendjét ide kattintva találják.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!