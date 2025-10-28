október 28., kedd

Fontos információk

1 órája

Már a mindenszentekre készülnek, változik a temető nyitvatartási ideje

Külön buszjáratokat is indítanak a mátészalkai sírkerthez.

Munkatársunktól
Már a mindenszentekre készülnek, változik a temető nyitvatartási ideje

A következő napokban tovább tart nyitva a mátészalkai köztemető

Fotó: Illusztráció: internet

Tekintettel a közelgő mindenszentekre, megváltozott a mátészalkai köztemető nyitvatartási ideje, és rendkívüli buszjáratokat is indítanak a sírkerthez, olvasható a Mátészalka – A fény városa internetes portálon. Október 25-e és november 2-a között 7-től 20 óráig lesz nyitva a köztemető. November 1-jén délelőtt 10 óráig lehet behajtani gépkocsival, s legkésőbb 11 óráig el kell hagyniuk a járműveknek a temető területét. Az alábbi helyeken parkolhatnak a járművezetők:

  • a főbejárat előtt, a Meggyesi úton, a kerékpárút mellett lévő parkolófelületen,
  • a Meggyesi úton, a volt rutinpályán és
  • az Arad utca temető melletti szakaszán.

Az idén is indítanak külön buszjáratokat a sírkerthez, aminek menetrendjét ide kattintva találják.

