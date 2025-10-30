2 órája
Ennyibe kerül most egy szál krizantém – sokan csak pislogtak a virágboltban
Virágok, mécsesek, sírdíszek, csokrok és koszorúk. Az virágboltosok, üzletek és árusok felkészültek a mindenszentek és halottak napja környéki nagy rohamra.
Mindenszentekkor és halottak napján emberek tízezrei indulnak el, hogy szeretteikre emlékezzenek, a temetők megtelnek virágokkal, sírdíszekkel és mécsesekkel. Vannak, akik már a hosszú hétvégén ellátogattak a sírkertekbe, a hétvégén hatalmas forgalomra számítanak a teremtők környékén, most azt néztük meg, milyen árban és milyen virágokat keresnek a vásárlók.
Mindenszentek legkeresettebb virága a krizantém és a rózsa
– A multik nagyon átalakították a vásárlási szokásokat és ez igaz a virágokra is, aki azonban személyesen szeretne csokrot készíttetni, növényápolási tanácsot is kérni, azok még mindig inkább a virágboltot választják – árulta el portálunknak Bartháné Éva, aki több mint egy évtizede nyitotta virágüzletét az örökösföldi lakótelepen.
– Nagyon sok állandó vásárlóm van és szerencsére újak is,
most mindenszentekre, halottak napjára természetesen a nagyszárú, egyszálas nagyfejű, a csokros krizantém és a rózsa a legkeresettebb vágott virág, vannak, akik inkább a szegfűt választják.
Sokan keresik a sírdíszeket, élő- vagy művirággal élő fenyővel – sorolta az üzlettulajdonos, s amit egy virágbolt tud, hogy a vásárló igényéhez és a választásának megfelelően állítja össze a csokrot. Éva azt mondja, ha nem köszöntenek be a fagyok, akkor a krizantém és a szegfű hosszabb ideig lehet a sír dísze. A mű- vagy selyemvirágot általában azok keresik, akik tudják, hogy nagyon ritkán jutnak ki a temetőbbe, de mégis szeretnék, ha virág lenne a szerettük sírján.
Saját termesztésű virágból készíti a sírdíszeket
A Búza téri piac is virágokban pompázik, Pápainé Erzsike pultja attól különleges, hogy a saját termesztésű virágokból készíti a csokrokat, díszeket.
– Az emberek azt keresik, ami természetes és szép, az élő virágok mellett ezért népszerűek a szárazcsokrok, mert azoknak nem kell víz, és attól sem kell tartani, hogy megfagynak – mondta.
– A mi családi hagyományunk, hogy a szüleink sírjára a testvéremmel közösen készítettünk egy koszorút, nem nagyot, általában ötszál virágból, az ideit már megrendeltem, 7 ezer forintért készítik el a virágboltban. A meggyújtott mécsesek mellett mi ezzel fejezzük ki minden évben, hogy közösen emlékezünk, közösen tisztelgünk az emlékük előtt – mondta a mindenszentekhez tartozó szokásaikról Mártonné Éva. – A többi sírra egy egy mécsest és sírdíszt teszünk, most 2500 forintért olyat választottam, amiben élő virágok vannak és már pénteken kimegyünk a temetőbe, így szeretnénk elkerülni a szombati és vasárnapi tumultust – jegyezte meg.
Közeleg a halottak napja - virágtenger fogadja a vásárlókat a Búza téri piaconFotók: Sipeki Péter
A virágboltokon és piacokon túl, a Cooptól az Aldiig, a Spartól az Obiig nincs olyan üzlet vagy szupermarket, ahonnan hiányoznának a virágok és mécsesek. Az üzletek arra számítanak, hogy aki másért tér be a boltba, egyben letudja ezek beszerzését is.
Az árakról
Találtunk 9 és 12 centiméteres cserepes krizantémot 999 forintért, 19 centiméterest 3499-ért.
A rózsa szálja 1200 és 1300 forint között kapható, volt, ahol 1500-ért találtunk.
Krizantémot 790-től kínálják, legmagasabb áron 1200 forintért láttunk egy szálat.
A kiskoszorúk és sírdíszek 2500 forinttól megvehetőek, egy közepes méretű 4000–5000 forint között kapható, de gazdagon díszítve 7000 forint feletti árat is elkérhetnek.
Mécsesekből is hatalmas a választék: 199 forinttól 5000 forintig terjedő skálán minden méret és forma megtalálható.
