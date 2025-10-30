Ennyibe kerül most egy szál krizantém – sokan csak pislogtak a virágboltban

Mindenszentekkor és halottak napján emberek tízezrei indulnak el, hogy szeretteikre emlékezzenek, a temetők megtelnek virágokkal, sírdíszekkel és mécsesekkel. Vannak, akik már a hosszú hétvégén ellátogattak a sírkertekbe, a hétvégén hatalmas forgalomra számítanak a teremtők környékén, most azt néztük meg, milyen árban és milyen virágokat keresnek a vásárlók.

Az örökösföldi virágboltban élő- és művirágok, csokrok és sírdíszek közül választhatnak a vásárlók, mindenszentekre várják a forgalom élénkülését

Fotó: szon.hu

Mindenszentek legkeresettebb virága a krizantém és a rózsa

– A multik nagyon átalakították a vásárlási szokásokat és ez igaz a virágokra is, aki azonban személyesen szeretne csokrot készíttetni, növényápolási tanácsot is kérni, azok még mindig inkább a virágboltot választják – árulta el portálunknak Bartháné Éva, aki több mint egy évtizede nyitotta virágüzletét az örökösföldi lakótelepen.

– Nagyon sok állandó vásárlóm van és szerencsére újak is,

most mindenszentekre, halottak napjára természetesen a nagyszárú, egyszálas nagyfejű, a csokros krizantém és a rózsa a legkeresettebb vágott virág, vannak, akik inkább a szegfűt választják.

Sokan keresik a sírdíszeket, élő- vagy művirággal élő fenyővel – sorolta az üzlettulajdonos, s amit egy virágbolt tud, hogy a vásárló igényéhez és a választásának megfelelően állítja össze a csokrot. Éva azt mondja, ha nem köszöntenek be a fagyok, akkor a krizantém és a szegfű hosszabb ideig lehet a sír dísze. A mű- vagy selyemvirágot általában azok keresik, akik tudják, hogy nagyon ritkán jutnak ki a temetőbbe, de mégis szeretnék, ha virág lenne a szerettük sírján.

Saját termesztésű virágból készíti a sírdíszeket

A Búza téri piac is virágokban pompázik, Pápainé Erzsike pultja attól különleges, hogy a saját termesztésű virágokból készíti a csokrokat, díszeket.

– Az emberek azt keresik, ami természetes és szép, az élő virágok mellett ezért népszerűek a szárazcsokrok, mert azoknak nem kell víz, és attól sem kell tartani, hogy megfagynak – mondta.

Saját nevelésű virágokból saját kézzel készült sírdíszeket is árul Pápainé Erzsike

Fotó: Sipeki Péter

– A mi családi hagyományunk, hogy a szüleink sírjára a testvéremmel közösen készítettünk egy koszorút, nem nagyot, általában ötszál virágból, az ideit már megrendeltem, 7 ezer forintért készítik el a virágboltban. A meggyújtott mécsesek mellett mi ezzel fejezzük ki minden évben, hogy közösen emlékezünk, közösen tisztelgünk az emlékük előtt – mondta a mindenszentekhez tartozó szokásaikról Mártonné Éva. – A többi sírra egy egy mécsest és sírdíszt teszünk, most 2500 forintért olyat választottam, amiben élő virágok vannak és már pénteken kimegyünk a temetőbe, így szeretnénk elkerülni a szombati és vasárnapi tumultust – jegyezte meg.