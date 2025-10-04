október 4., szombat

Baktalórántházi program

1 órája

Moderntánc-órák indulnak a művelődési központban

Címkék#Baktalórántházi Dégenfeld Művelődési Központ#diszkótánc jazzbalett#showtánc

A showtánc, diszkótánc és jazzbalett alapjait sajátíthatják el a jelentkezők. Az első modern tánc óra ingyenes.

Moderntánc-órák indulnak a művelődési központban

A jazzbalett ötvözi a jazz zene lendületét és ritmusát a balett technikájával és eleganciájával

Forrás: Illusztráció: Brill Cats Tánciskola

Újabb elemmel gazdagodik október 8-tól a baktalórántházi Dégenfeld Művelődési Központ programpalettája: moderntánc-órák indulnak az intézményben. A szerdánkénti oktatásra általános iskolásokat várnak, a fiatalok a showtánc, diszkótánc és jazzbalett alapjait sajátíthatják el változatos, lendületes koreográfiákkal. Az első alkalom (október 8., 16.30 óra) ingyenes. 

A modern tánc válfajai

A tanc.hu meghatározása szerint a showtánc több mint egy szimpla tánc: ritmus, mozdulat, színjátszás, akrobatika összeforrása egy koreográfiában. Mindig egy történetet mesél el, van valamilyen mondanivalója, melyet a közönség megért, elfogad. Egyéni táncos vagy páros által bemutatott produkció saját koreográfiával és saját, választott zenére, bármilyen táncstílus felhasználásával.
A diszkótánc egy dinamikus, örömteli és energikus táncstílus, amely a gyors ütemű diszkó zenén alapul. Gyakran társítanak hozzá laza vagy kombinált táncelemeket, néha akrobatikus mozdulatokat – a ’70-es években volt a legnépszerűbb. Lényege az öröm, a szabadság és az önkifejezés a zene ritmusára, gyakran divatos, feltűnő ruházatban, színes fények és a diszkógömb effektek kíséretében – írja az mforceblog. 
A jazzbalett a jazz zene és a balett elemeit kombinálja. Ez a dinamikus és energikus táncforma a 20. században alakult ki az Egyesült Államokban, azóta világszerte népszerűvé vált. Jellegzetessége, hogy ötvözi a jazz zene lendületét és ritmusát a balett technikájával és eleganciájával. A táncosok gyors és precíz mozdulatokat hajtanak végre, miközben kifejezik a zene ritmusát és érzéseit. Fontos szerepet kapnak a szinkronizált mozdulatok, a lendületes ugrások és a gyors lábtechnika – olvasható  a muvesz.ma oldalon.


 

 

