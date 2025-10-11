október 11., szombat

Tiszaeszlár

1 órája

Mosolyogva sportolnak a tiszaeszlári diákok – köszönhetően a 9 milliós fejlesztésnek

Címkék#Tiszaeszlári Általános Iskola#sportáruházlánc#tornaszoba#pályázat

A Tiszaeszlári Általános Iskola közel 9 millió forintos Decathlon-támogatásból új tornaszobát és távolugró gödröt alakítottak ki az intézményben.

Szon.hu

– A Decathlon sportáruházlánc által kiírt pályázaton közel 9 millió forintot nyert a Tiszaeszlári Általános Iskola. Ebből a pénzből felújították a tornaszobát és még egy távolugró gödröt is kialakítottak. A sport minden életkorban nagyon fontos, de napjainkban, amikor a gyerekeket nehéz elmozdítani a telefonok, számítógépek képernyője elől, különösen nagy felelősség hárul a mindennapos mozgás elősegítésében  az iskolákra. Ebben ez a fejlesztés nagy segítséget nyújt – osztotta meg a térség kormánypárti országgyűlési képviselője, dr. Vinnai Győző közösségi oldalán. 

Fotó: Dr. Vinnai  Győző közösségi oldala

