Mosolyogva sportolnak a tiszaeszlári diákok – köszönhetően a 9 milliós fejlesztésnek
A Tiszaeszlári Általános Iskola közel 9 millió forintos Decathlon-támogatásból új tornaszobát és távolugró gödröt alakítottak ki az intézményben.
– A Decathlon sportáruházlánc által kiírt pályázaton közel 9 millió forintot nyert a Tiszaeszlári Általános Iskola. Ebből a pénzből felújították a tornaszobát és még egy távolugró gödröt is kialakítottak. A sport minden életkorban nagyon fontos, de napjainkban, amikor a gyerekeket nehéz elmozdítani a telefonok, számítógépek képernyője elől, különösen nagy felelősség hárul a mindennapos mozgás elősegítésében az iskolákra. Ebben ez a fejlesztés nagy segítséget nyújt – osztotta meg a térség kormánypárti országgyűlési képviselője, dr. Vinnai Győző közösségi oldalán.
