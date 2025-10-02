Mozogj a szívedért! – üzeni a kisvárdai kórház a szív világnapján

Szív világnapja Kisvárdán: Mozogj a szívedért! – üzeni a kisvárdai kórház programja. A szív világnapja a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének fontosságára. A szív és érrendszeri betegségek világszerte a vezető halálokok közé tartozik, a rendezvényeken alkalom nyílik arra, hogy az emberek tudatosabban törődjenek egészségükkel. A helyes táplálkozás, a rendszeres mozgás és a dohányzás kerülése mind hozzájárul a szív védelméhez, a szív egészsége mindannyiunk közös felelőssége. Apró életmódbeli változtatásokkal hosszú távon is sokat tehetünk szívünkért, ilyen a mozgás is, amit ha beiktatunk az életünkbe rövid időn belül érzékeljük jótékony hatását.

A kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház október 3-án, pénteken Mozogjunk együtt! Könnyed sportprogramokat szervez a lakosság számára: reggeli torna, közös szív-kör séta, futás, gyógytorna, gyerektorna, sorversenyek, tánc szerepel a repertoárban. A részletes program megtalálható a kórház közösségi oldalán.

