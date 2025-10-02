október 2., csütörtök

Petra névnap

12°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

1 órája

Mozogj a szívedért! – üzeni a kisvárdai kórház a szív világnapján

Címkék#Szív világnap#kisvárdai kórház#séta

Mozgással, sporttal egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokkal várják az érdeklődőket Kisvárdán a szív világnapján.

Szon.hu

Szív világnapja Kisvárdán: Mozogj a szívedért! – üzeni a kisvárdai kórház programja. A szív világnapja a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének fontosságára. A szív és érrendszeri betegségek világszerte a vezető halálokok közé tartozik, a rendezvényeken alkalom nyílik arra, hogy az emberek tudatosabban törődjenek egészségükkel. A helyes táplálkozás, a rendszeres mozgás és a dohányzás kerülése mind hozzájárul a szív védelméhez, a szív egészsége mindannyiunk közös felelőssége. Apró életmódbeli változtatásokkal hosszú távon is sokat tehetünk szívünkért, ilyen a mozgás is, amit ha beiktatunk az életünkbe rövid időn belül érzékeljük jótékony hatását. 

A kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház október 3-án, pénteken Mozogjunk együtt! Könnyed sportprogramokat szervez a lakosság számára: reggeli torna, közös szív-kör séta, futás, gyógytorna, gyerektorna, sorversenyek, tánc szerepel a repertoárban. A részletes program megtalálható a kórház közösségi oldalán. 

Más témák is érdekelhetik: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu