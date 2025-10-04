október 4., szombat

2 órája

Muzeális értékkel bíró, fontos információ Nyíregyházán: változik a nyitvatartási rend

Munkatársunktól
Változik a nyitvatartási rend a nyíregyházi skanzenben

Új nyitvatartási rend lépett életbe a Sóstói Múzeumfaluban: október 1-jétől hétfőnként nem fogadnak látogatókat a nyíregyházi skanzenben. Akik szeretnék bejárni a régió legnagyobb szabadtéri néprajzi múzeumát, keddtől vasárnapig 9 és 17 óra között megtehetik. Ebben az évben még két nagyrendezvénnyel várják a vendégeket: 

  • október 11-én a pásztorhagyományokat elevenítik fel,
  • november 8-án pedig a Márton-napi libaságok lesz finom borokkal és párlatokkal.

 

