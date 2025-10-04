Figyelem!
2 órája
Muzeális értékkel bíró, fontos információ Nyíregyházán: változik a nyitvatartási rend
Változik a nyitvatartási rend a nyíregyházi skanzenben
Fotó: Illusztráció: internet
Új nyitvatartási rend lépett életbe a Sóstói Múzeumfaluban: október 1-jétől hétfőnként nem fogadnak látogatókat a nyíregyházi skanzenben. Akik szeretnék bejárni a régió legnagyobb szabadtéri néprajzi múzeumát, keddtől vasárnapig 9 és 17 óra között megtehetik. Ebben az évben még két nagyrendezvénnyel várják a vendégeket:
- október 11-én a pásztorhagyományokat elevenítik fel,
- november 8-án pedig a Márton-napi libaságok lesz finom borokkal és párlatokkal.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre