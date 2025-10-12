október 12., vasárnap

Nagyvarsány

30 perce

Visszatért a foci Nagyvarsányba– betört orral védett a kapus

Címkék#indít#focicsapat#Nagyvarsány

Sárban, esőben indult újra a fociélet Nagyvarsányban, húsz év kihagyás után.

Szon.hu

Közel húsz év után újra indít focicsapatot Nagyvarsány a bajnokságban, már elkezdődött a toborzás minden korosztályban, és a helyi labdarúgás népszerűsítésére az önkormányzat sportnapot is szervezett szombaton. Az időjárás nem volt kegyes az induló csapatokhoz, az eső folyamatosan szitált, ami a rendezvénytéren felállított ideiglenes kispályát alaposan feláztatta, csúszóssá, sárossá tette.

nagyvarsány
Nagyvarsány focicsapatot indítana Fotó: Bodnárné Varga Éva 

Nagyvarsány focicsapatot indítana

Szombaton két fiatal korosztály csapatai mérték össze tudásukat, majd következett a „Varsányi El Clásico" a több mint fél évszázados múltra visszatekintő Nagyvarsány-Szabadság tanya összecsapás. Bár a helyi szurkolók megjósolták, hogy „Itt vér fog folyni...", hihetetlennek tűnt egy barátságos mérkőzésen. Végül a Szabadság tanya „Pelé" becenévre hallgató kapusa arccal védett egy közeli bombát, ami miatt betört az orraés pár perc szünetet kapott a 2x15 perces meccsből. Az összecsapás idén a Szabadság tanya győzelmével végződött. Az utolsó meccsen a helyi öregfiúk hozták le x-re a VIP polgármesterekkel folytatott mérkőzést. A nap méltó befejezése a kivetítős közös szurkolás volt a magyar válogatott csapatért. 

Nézze meg fotógalériákat: 

Újra lendületben a nagyvarsányi foci

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Más témákat is ajánlunk: 

 

