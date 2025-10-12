Az autós jogszabály, amit sokan nem ismernek: szidni fog a többi autós, ha te is így vezetsz

Szinte mindegyik autó találkozott már olyan járművezetővel – ha nem, akkor ő maga az –, aki szakadó esőben, ködben vagy az esti szürkületben kivilágítatlan autóval közeledik. Ezzel nemcsak bosszúságot okoz a többi közlekedőnek, hanem a balesetveszélyt is hihetetlen módon növeli. Talán csak rontott a helyzeten, amikor a 2010-es évek derekán megjelentek az autókban az úgynevezett nappali menetfények. Ezek kezdetben a hagyományos helyzetjelzőt kapcsolták fel az autó indításakor (de csak elöl – a szerk.), később pedig érkeztek a sokkal stílusosabb ledes megoldások. A tartósság mellett a fényerejük is nagyobb e korszerű fényforrásoknak, de azt néhány éve még sokan nem gondolták, mennyi problémát szül majd a nappali menetfény a kocsikon. Persze, nem a technika, az autó a hibás, hanem annak használója. Cikkünkben azt boncolgatjuk, miért veszélyes, ha csak a menetfénnyel világítjuk ki az autónkat, és azt is megmutatjuk, mit mondanak erről a jogszabályok.

Stíluselemnek kiváló, de az út megvilágítására nem alkalmas a nappali menetfény Illusztráció: Auto.ria

Mikor használható és mikor nem a nappali menetfény?

A sok „ködben lopakodóra” néhány éve a rendőrség is reagált. A police.hu-n tisztázták, mikor használható a nappali menetfény, és mikor kell mindenképpen a tompított fényszórót alkalmazni. Mint írták, „a KRESZ előírása szerint a forgalomban résztvevő járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani.

A nappali menetfény nappal, jó látási viszonyok között bárhol használható, automatikusan kapcsolódik be gyújtáskor, és a helyzetjelző vagy tompított fényszóró felkapcsolásakor elalszik” (ez utóbbi nem teljesen igaz, számos modellen akkor is égve marad a menetfény, ha bekapcsoltuk a hagyományos világítást – a szerk.).

A tompított fényszóró használatát azonban nem helyettesíti a felkapcsolt nappali menetfény, hiszen funkciójukat tekintve nem az a feladatuk, hogy megvilágítsák az utat a járművezető előtt, hanem hogy láthatóvá tegyék a járművet a többi közlekedő számára.” Tehát a tompított fényszóró használata korlátozott látási viszonyok között és éjszaka lakott területen belül és kívül is egyaránt kötelező, sőt lakott területen kívül a jó látási körülmények között is gondoskodni kell a kivilágításról, bár akkor kicsit árnyaltabb a kép. A pontos jogszabály így fogalmaz:

Lakott területen kívüli úton a forgalomban részt vevő gépkocsit nappali menetjelző lámpával vagy tompított fényszóróval, mezőgazdasági vontatót és tompított fényszóróval felszerelt lassú járművet – tompított fényszóróval – nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.

„Okosabbak” lettek: hátul is lehet menetfény

A szabályok szerint tehát nem helyettesíti a nappali menetfény a tompított fényszórót, valamiért mégis sokan úgy gondolják.

Rájöttek erre az autógyártók is, és ha már az emberre nem lehet hatni, igyekeztek a kocsikat „bolondbiztossá” tenni. Egyre általánosabb, hogy menetfények már hátul is világítanak, és nem is lehet kikapcsolni őket, csak akkor, ha leállítottuk az autót – nincs több balesetveszélyes lopakodás! Azonban a 16 éves átlagéletkorú magyar autóparkban viszonylag kevés ilyen kocsi van az utakon. Ugyanakkor senki se higgye azt, hogy a közlekedési kultúrájáról egykor oly’ híres nyugaton jobb a helyzet, sőt! Erről mesélt szerkesztőségünknek Vass Márk hivatásos sofőr, aki több százezer kilométert tett már meg Nyugat-Európában. Mint mondta, nagyon sok balesetveszélyes szituációt élt már át azon sofőrök miatt, akik még az autópályán is világítás nélkül (vagy csak elöl világító menetfénnyel) közlekednek.