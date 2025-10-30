2 órája
Alkalmi biznisz! Filléres szabolcsi házakat dobtak piacra, ezeket nem találod meg a hirdetési oldalakon
Most átlagosan egyillió forintért juthat házhoz, aki gyorsan licitál. A NAV-árverések között három szabolcsi ingatlan is akad, amire érdemes lehet lecsapni. Lakni egyikben sem feltétlenül érdemes, de befektetésnek talán megéri...
Novemberben három olyan szabolcs-szatmár-beregi ingatlanra is licitálhatunk, ami lakhatásra aligha alkalmas, de a telek miatt talán megéri időt és egy kis pénzt áldozni rá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus árverési felületén. A legdrágább ház is olcsóbb, mint egy lakótelepi garázs, így akiben lakozik némi vállalkozói szellem és fantázia, fillérekért szerezhet telket vagy felújításra váró házat. Ezek a szabolcsi NAV-árverések 750 ezer forintos minimál ajánlatról indulnak, megmutatjuk, mivel gazdagodhat a legszerencsésebb licitáló ennyiért, illetve kevesebb, mint a duplájáért.
Kereken egymillió forintra becsülik az értékét annak a tiszalöki háznak, amihez két gazdasági épület is tartozik. Az ingatlan kiégett, a tetőszerkezete vagy a tűz martalékává vált, vagy lassanként széthordták. A bontásra érett családi ház
- alapja és padlója beton,
- nincs pincéje,
- a fala tégla,
- egyetlen szobájának alapterülete 80 négyzetméter,
- a kerítés egy része még áll,
- melléképületek – amiket vályogból és fából húztak fel – állapota szintén leromlott,
- a közművesítés mértékéről nem írnak a hirdetésben.
Az összesen 1197 négyzetméteres ingatlanra a minimális ajánlat 750 ezer forint, az árverés november 10-én 8 órakor kezdődik és 13-án 21 órakor ér zárul. A házat bárki megnézheti november 4-én, kedden délelőtt fél tíz és tíz óra között.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
NAV-árverések: a házak lakhatóak ugyan, de...
Figyelembe véve az állapotát, abba a tiszadadai családi házba sem érdemes beköltözni, aminek értékét 1,85 millió forintra becsülik, de a legszerencsésebb licitáló már 1,4 millióért is viheti. A 2169 négyzetméteres telken álló viszonylag kicsi, 35 négyzetméteres ingatlan alapja terméskő, fala vályog, fa tetőszerkezetét cserép fedi, a padlója beton. Ötven évvel ezelőtt épült, ennél fogva az állapota gyenge, de közművesített (víz, villany, csatorna). A házban két szoba és egy konyha található. Az árverés november 24–27. között lesz, az ingatlant 17-én lehet megnézni.
Lakóházat és gazdasági épületet kínál Tunyogmatolcson az adóhivatal 1,125 millió forintért – a becsült értéke sem sokkal több, másfél millió. A telek alapterülete 946 négyzetméter, rajta egy nyolcvan négyzetméteres beton alapozású, téglafalú, lemeztetős, közepes állapotú ingatlannal. Vezetékes víz, villany, gáz és csatorna van, a főépület hét helyiségből áll:
- 2 szoba,
- konyha,
- kamra,
- fürdőszoba,
- vécé és
- előszoba.
Az ingatlan palóját egyaránt borítja mázas kerámia, parketta és PVC. Az árverés november 10-én kezdődik, 13-áig tart, az ingatlant november 3-án, hétfőn lehet megtekinteni.
Más témákat is ajánlunk:
Iszonyú robbanás egy szabolcsi üzemben, többen is voltak az épületben – megszólaltak a mentők
Több kárt okoznak az önjelölt autószerelők és maszekok, mint hasznot: így kerülhet százezrekbe az otthoni kókányolás