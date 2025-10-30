október 30., csütörtök

Alfonz névnap

18°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kalapács alatt

1 órája

Alkalmi biznisz! Filléres szabolcsi házakat dobtak piacra, ezeket nem találod meg a hirdetési oldalakon

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg megye#ingatlan#NAV#árverés

Most átlagosan egyillió forintért juthat házhoz, aki gyorsan licitál. A NAV-árverések között három szabolcsi ingatlan is akad, amire érdemes lehet lecsapni. Lakni egyikben sem feltétlenül érdemes, de befektetésnek talán megéri...

Munkatársunktól

Novemberben három olyan szabolcs-szatmár-beregi ingatlanra is licitálhatunk, ami lakhatásra aligha alkalmas, de a telek miatt talán megéri időt és egy kis pénzt áldozni rá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus árverési felületén. A legdrágább ház is olcsóbb, mint egy lakótelepi garázs, így akiben lakozik némi vállalkozói szellem és fantázia, fillérekért szerezhet telket vagy felújításra váró házat. Ezek a szabolcsi NAV-árverések 750 ezer forintos minimál ajánlatról indulnak, megmutatjuk, mivel gazdagodhat a legszerencsésebb licitáló ennyiért, illetve kevesebb, mint a duplájáért.

NAV-árverések: filléres Szabolcs megyei házakhoz juthatnak, akik licitálnak.
NAV-árverések: több szabolcsi házra, köztük erre a tiszalöki ingatlanra is lehet licitálni novemberben
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Kereken egymillió forintra becsülik az értékét annak a tiszalöki háznak, amihez két gazdasági épület is tartozik. Az ingatlan kiégett, a tetőszerkezete vagy a tűz martalékává vált, vagy lassanként széthordták. A bontásra érett családi ház 

  • alapja és padlója beton, 
  • nincs pincéje, 
  • a fala tégla, 
  • egyetlen szobájának alapterülete 80 négyzetméter, 
  • a kerítés egy része még áll, 
  • melléképületek – amiket vályogból és fából húztak fel – állapota szintén leromlott,
  • a közművesítés mértékéről nem írnak a hirdetésben.

Az összesen 1197 négyzetméteres ingatlanra a minimális ajánlat 750 ezer forint, az árverés november 10-én 8 órakor kezdődik és 13-án 21 órakor ér zárul. A házat bárki megnézheti november 4-én, kedden délelőtt fél tíz és tíz óra között.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

NAV-árverések: a házak lakhatóak ugyan, de...

Figyelembe véve az állapotát, abba a tiszadadai családi házba sem érdemes beköltözni, aminek értékét 1,85 millió forintra becsülik, de a legszerencsésebb licitáló már 1,4 millióért is viheti. A 2169 négyzetméteres telken álló viszonylag kicsi, 35 négyzetméteres ingatlan alapja terméskő, fala vályog, fa tetőszerkezetét cserép fedi, a padlója beton. Ötven évvel ezelőtt épült, ennél fogva az állapota gyenge, de közművesített (víz, villany, csatorna). A házban két szoba és egy konyha található. Az árverés november 24–27. között lesz, az ingatlant 17-én lehet megnézni.

NAV-árverések: filléres Szabolcs megyei házakhoz juthatnak, akik licitálnak.
A tiszadadai, két szobás-konyhás ház keresi új tulajdonosát
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Lakóházat és gazdasági épületet kínál Tunyogmatolcson az adóhivatal 1,125 millió forintért – a becsült értéke sem sokkal több, másfél millió. A telek alapterülete 946 négyzetméter, rajta egy nyolcvan négyzetméteres beton alapozású, téglafalú, lemeztetős, közepes állapotú ingatlannal. Vezetékes víz, villany, gáz és csatorna van, a főépület hét helyiségből áll:

  • 2 szoba, 
  • konyha,
  • kamra,
  • fürdőszoba,
  • vécé és
  • előszoba.

Az ingatlan palóját egyaránt borítja mázas kerámia, parketta és PVC. Az árverés november 10-én kezdődik, 13-áig tart, az ingatlant november 3-án, hétfőn lehet megtekinteni.

NAV-árverések: filléres Szabolcs megyei házakhoz juthatnak, akik licitálnak.
A tunyogmatolcsi ház és a hozzá tartozó gazdasági épület
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu