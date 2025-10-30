Alkalmi biznisz! Filléres szabolcsi házakat dobtak piacra, ezeket nem találod meg a hirdetési oldalakon

Novemberben három olyan szabolcs-szatmár-beregi ingatlanra is licitálhatunk, ami lakhatásra aligha alkalmas, de a telek miatt talán megéri időt és egy kis pénzt áldozni rá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus árverési felületén. A legdrágább ház is olcsóbb, mint egy lakótelepi garázs, így akiben lakozik némi vállalkozói szellem és fantázia, fillérekért szerezhet telket vagy felújításra váró házat. Ezek a szabolcsi NAV-árverések 750 ezer forintos minimál ajánlatról indulnak, megmutatjuk, mivel gazdagodhat a legszerencsésebb licitáló ennyiért, illetve kevesebb, mint a duplájáért.

NAV-árverések: több szabolcsi házra, köztük erre a tiszalöki ingatlanra is lehet licitálni novemberben

Kereken egymillió forintra becsülik az értékét annak a tiszalöki háznak, amihez két gazdasági épület is tartozik. Az ingatlan kiégett, a tetőszerkezete vagy a tűz martalékává vált, vagy lassanként széthordták. A bontásra érett családi ház

alapja és padlója beton,

nincs pincéje,

a fala tégla,

egyetlen szobájának alapterülete 80 négyzetméter,

a kerítés egy része még áll,

melléképületek – amiket vályogból és fából húztak fel – állapota szintén leromlott,

a közművesítés mértékéről nem írnak a hirdetésben.

Az összesen 1197 négyzetméteres ingatlanra a minimális ajánlat 750 ezer forint, az árverés november 10-én 8 órakor kezdődik és 13-án 21 órakor ér zárul. A házat bárki megnézheti november 4-én, kedden délelőtt fél tíz és tíz óra között.

NAV-árverések: a házak lakhatóak ugyan, de...

Figyelembe véve az állapotát, abba a tiszadadai családi házba sem érdemes beköltözni, aminek értékét 1,85 millió forintra becsülik, de a legszerencsésebb licitáló már 1,4 millióért is viheti. A 2169 négyzetméteres telken álló viszonylag kicsi, 35 négyzetméteres ingatlan alapja terméskő, fala vályog, fa tetőszerkezetét cserép fedi, a padlója beton. Ötven évvel ezelőtt épült, ennél fogva az állapota gyenge, de közművesített (víz, villany, csatorna). A házban két szoba és egy konyha található. Az árverés november 24–27. között lesz, az ingatlant 17-én lehet megnézni.