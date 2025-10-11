október 11., szombat

Először, másodszor, senki többet...

2 órája

Hófehérkének is biztosan volt lyukas foga, avagy nem mindig tökéletes, de legalább olcsó cuccok a NAV-tól

Egy kiló kenyér áráért monitort, kettőéből számítógépet vihetünk haza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szabolcs-szatmár-beregi raktáraiból. A NAV-árverésekből akár a lakásunkat is berendezhetjük – gondolatban erre teszünk most kísérletet.

Munkatársunktól

Képzeljük el, hogy beköltözünk életünk első saját lakásába, azonban szinte teljesen üres és a pénztárcánk is lapos. Honnan szerezhetünk olcsó bútorokat, konyhai eszközöket és irodai cuccokat? A német használt boltok és a netes second hand felületek mellett érdemes átböngészni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei NAV-árveréseket is, ugyanis az adóhatóság raktárai valódi kincsesbányák. A jövőbeni – azaz meghirdetett, de csak a napokban-hetekben kezdődő – árveréseken számos olyan ingóságot kínálnak, melyekkel otthonosabbá tehetjük a családi fészket. Induljunk el a ház lelkétől, a konyhától: október 2-án hirdették meg azt a lila-fehér, magasfényű konyhabútort, amire november 17–20. között lehet licitálni a NAV elektronikus árverési felületén. A minimál ajánlat 150 ezer forint, amiért egy – a kép alapján – kiváló állapotban lévő, gyönyörű szekrény- és polcrendszert, illetve egy márványmintás pultot vihet haza a legszerencsésebb „pályázó”.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei NAV-árverések most sem okoznak csalódást, aranybánya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus árverési felülete.
NAV-árverések: akár 150 ezer forintért konyhabútort vehetnek a legszerencsésebb licitálók
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A vármegyei ingóságok között bontatlan csomagolásban vadonatúj mosogatógépre bukkantunk. Az Electrolux gyártmányú berendezésért minimum 125 ezer forintot kell fizetnie annak, aki szeretné hazavinni. Edényeket, serpenyőket, ét- és pohárkészletet országos kitekintésben sem találtunk a NAV-árverések között, de valljuk be, ezeket ideig-óráig tudjuk nélkülözni, viszont van valami, ami egy kezdő háztartásból sem hiányozhat: a kávéfőző, amiből egy automata Delonghira licitálhatunk, a kikiáltási ár 25 ezer forint.

NAV-árverések: rendezzük be a dolgozószobát!

Ma már mindenkinek van okostelefonja és táblagépe vagy laptopja, amivel a legösszetettebb feladatokat is elvégezheti, de akadnak, akik ragaszkodnak az asztali számítógéphez. Ők most nagyon jól vásárt csinálhatnak, ha csak alap irodai feladatokra – táblázatkészítésre, szövegszerkesztésre – és egyszerű böngészésre szeretnék használni a gépet, aminek a becsértéke 4000 forint, ám az árverés győztese akár a feléért is beszerezheti. Mit ér a számítógép monitort nélkül? Egy szintén használt, 17 colos LCD monitor is feltűnik az ingóságok között egy kiló kenyér áráért.

A munkaeszközünk megvan, és mivel sikerült spórolni, talán a 100 ezer forintos minimálárért megvehetjük az adóhivatal weboldalán található ötfiókos, antik hatású, mahagóni íróasztalt és hozzá 40 ezerért egy tökéletes irodai forgószéket. Jól mutatna a dolgozóban egy komód is, a szürke-barna bútort legkevesebb 30 ezer forintért vihetjük haza. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei NAV-árverések most sem okoznak csalódást, aranybánya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus árverési felülete.
Ötven colos LED tévé akár 25 ezer forintért? Igen!
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A nyugodt álom reményében egyre többen száműzik a tévét a hálószobából. Kerüljön bárhová, mindenhol jól mutat majd az az 50 colos Samsung LED televízió, melyre a minimál ajánlat 25 ezer forint. A nagyképernyős csoda egyetlen szépséghibája, hogy nincsen talpa és távirányítója, de legyünk elnézőek, Hófehérkének is biztosan volt lyukas foga. Végül, de nem utolsósorban beszerezhetjük a korong alakú cirkálót, amivel megkönnyíthetjük az életüket: használt Rowenta robotporszívóhoz juthatunk hozzá legkevesebb 20 ezer forintért.

