Nagyon gyorsan terjed a veszélyes fertőzés, már Nyíregyházától pár kilométerre igazolták a betegséget

Az intenzív felderítés újabb fertőzött területeket tárt fel. Már Tokaj környékén is kimutatta a Nébih a kórokozó jelenlétét.

A Nébih is felvette a harcot a kórokozóval

Fotó: Shutterstock

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A Nébih jelentése

Az országszerte zajló intenzív felderítés, valamint a felelős gazdálkodói magatartás eredményeként ismét több vármegyében és borvidéken mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazmát (Grapevine flavescence dorée phytoplasma, FD). Az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen. A Mátrai és Tokaji borvidéken is hatósági intézkedések léptek életbe - tájékoztatott a Nébih.

Ahogy arról beszámoltunk, legutóbb még csak a Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatta a Nébih laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget.