Nagyon gyorsan terjed a veszélyes fertőzés, már Nyíregyházától pár kilométerre igazolták a betegséget
Újabb két helyen igazolták a betegséget, már Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye szomszédságát is elérte! A Nébih és a szakemberek is felvették a harcot a kórokozóval szemben!
Az intenzív felderítés újabb fertőzött területeket tárt fel. Már Tokaj környékén is kimutatta a Nébih a kórokozó jelenlétét.
A Nébih jelentése
Az országszerte zajló intenzív felderítés, valamint a felelős gazdálkodói magatartás eredményeként ismét több vármegyében és borvidéken mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazmát (Grapevine flavescence dorée phytoplasma, FD). Az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen. A Mátrai és Tokaji borvidéken is hatósági intézkedések léptek életbe - tájékoztatott a Nébih.
Ahogy arról beszámoltunk, legutóbb még csak a Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatta a Nébih laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget.
Közeledik a fertőzés
Most pedig már Bodrogkeresztúr térségében (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Tokaji borvidék) lakossági bejelentésre, míg Abasár községben (Heves vármegye, Mátrai borvidék) az intenzív felderítés eredményként sikerült kiszűrni a fertőzésgyanús szőlőtőkéket. A vármegyei növényvédelmi felügyelők mindkét helyszínen mintát vettek, végül a Nébih laboratóriuma igazolta a zárlati kórokozó jelenlétét. A betegség megerősítéséhez és a szükséges növényegészségügyi intézkedések mielőbbi elrendeléséhez az előszűrés céljából kihelyezett Nébih mobil laborautó helyszíni mérései is hozzájárultak.
Az illetékes kormányhivatalok szakemberei a fertőzéssel érintett helyszíneken elrendelik a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket. Az 1 km-es sugarú fertőzött terület és a fertőzés körüli további 3 km sugarú puffer zóna kijelölése már megkezdődött.
A FD-betegség elleni országos szintű védekezésben kiemelten fontos a fertőzött ültetvények gyors felderítése. A Nébih felhívja a szőlőtermesztők és a lakosság figyelmét, hogy a tünetek észlelését haladéktalanul jelentsék az illetékes hatóságoknak: a vármegyei kormányhivatal növényegészségügyi felügyelőjének és a Nébih-nek. A lakossági bejelentések továbbra is kulcsfontosságúak, hiszen az időben érkező jelzések lehetővé teszik a növényegészségügyi intézkedések mielőbbi elrendelését és ezzel a fertőzés gyors terjedésének megakadályozását.
