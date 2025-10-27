1 órája
A nyíregyházi gumis műhelytitkára nem biztos, hogy felkészültél: itt a nyers igazság a négy évszakos abroncsokról
Itt az újabb gumicsere-szezon, és újra előkerült az ismerős kérdés. A négy évszakos gumi jó választás, vagy veszélyes kompromisszum?
Egy autó, 16 abroncsmárka: az ADAC vizsgálta a négy évszakos gumikat
Fotó: Illusztráció: ADAC
Az elmúlt években szinte minden esedékes gumicsere előtt előkerül a négy évszakos gumik témája, és úgy tűnik, még mindig parázs viták vannak ebben a kérdésben. Még a szakemberek sem értenek egyet abban, hogy kell-e a két szett külön a nyárra és a télre, vagy elegendő a négy évszakos gumi. Érvek és ellenérvek mindkét „tábor” oldalán vannak, és portálunkon is többször foglalkoztunk már kérdéssel. Igazságot persze nehéz lenne tenni, és nem is kell, de nézzük, mi minden szól az univerzális gumik mellett, és mit mondanak azok, akik még mindig a gumicserére voksolnak. Varga István, a Kert Utcai Gumiszerviz tulajdonosa szerkesztőségünknek elárulta, a cégük a külön téli és nyári szett használatát javasolja az autósoknak, és nem véletlenül.
Külön szettet javasolnak a négy évszakos gumi helyett
– Sokszor halljuk, hogy ma már nincsenek olyan komoly telek, mint néhány évtizeddel ezelőtt, ezért nincs szükség a két szett gumira.
Azt viszont ne felejtsük el, hogy a téli és a nyári gumi keveréke között óriási különbség van: a téli sokkal lágyabb, hogy a fogcsikorgató hidegben se dermedjen meg, és biztosítsa a szükséges tapadást.
El is érkeztünk az első fontos kérdéshez: hogyan tudná ezt a hatalmas különbséget egyetlen abroncs áthidalni? Több mint 30 év tapasztalatával azt kell mondjam, hogy még a legdrágább négy évszakos gumi sem tudja azt téli körülmények között, amit egy olcsóbb téli. Őszi időjárásban még jók is lehetnek ezek az abroncsok, de hóban eltörpül a tapadásuk a specifikusan téli társaik mögött – hívta fel a figyelmet a szakember, majd azt is hozzátette: nyáron sem nyújt olyan teljesítményt a négy évszakos gumi, mint egy hagyományos nyári gumi. Ennek oka szintén a keverékben keresendő. A már hazánkban is igen jellemző hosszan tartó kánikulában az aszfalt hőmérséklete könnyedén eléri az 50 Celsius-fokot, ami a négy évszakos gumi keverékének már túl sok. A köpeny túlzottan felmelegszik, ellágyul, és veszít a tapadásából.
Persze, mindez nem jelenti azt, hogy nem léteznek használható univerzális abroncsok, viszont azokért mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni.
Több gumi is siralmasan teljesített az ADAC tesztjén
Az olcsóbb kínai gumikról is olvashattak már korábban hírportálunkon, és bár ezek között is találunk jó minőségűeket, a szakemberek még mindig óva intenek a noname köpenyektől. Ezt támasztja alá a gumik tesztelésében etalonnak számító Német Autóklub (ADAC) friss gumitesztje is. A 16 vizsgált termék között nem meglepő módon az olyan presztízsmárkák abroncsai végeztek az élen, mint a Goodyear, Continental, Pirelli és a Bridgestone.
A teszt viszont meghökkentő dolgokra is rávilágított, hiszen több olyan gumit is találtak a szakemberek, amiket nagy ívben el kell kerülni. Ezek kivétel nélkül olcsó, kínai gyártású abroncsok, amik gyakorlatilag semmilyen vizsgált körülményben nem teljesítettek jól. A tapadásuk már nedves felületen is siralmas volt, havas úton pedig egészen katasztrofális.
Az ADAC példaként kiemelte, hogy míg a legjobban teljesítő gumival szerelt autó cirka 31 méter alatt lassult nullára 80 km/h-ás sebességről, addig az egyik kínai négy évszakos 42,6 méter alatt teljesített ugyanezt. Ez több autóhossznyi különbség, ami egy vészfékezés esetén döntő fontosságú, és hogy még sokkolóbb legyen a példa: amikor a teszten a jó minőségű gumival szerelt kocsi már megállt, a kínai köpennyel guruló autó még több mint 40 km/h-ás sebességgel haladt.
Mikor lehet jó választás az univerzális gumi?
Nem árt tehát vigyázni a négy évszakos abroncsokkal, és kicsit tájékozódni a vásárlás előtt, ugyanakkor többen azt mondják, a keveset autózóknak jó választás lehet az univerzális gumi.
Az Ipar Hangjai podcast egyik adásában dr. Nemes Attila, a Michelin Hungária ügyvezető igazgatója azt mondta, itthon már nincs szükség a téli-nyári gumikra. – Magyarországon már olyan körülmények vannak, hogy a négy évszakos abroncsok is nagyon jó választásnak bizonyulhatnak. Nyáron ezek a gumik jól futnak, télen pedig nincsenek olyan extrém körülmények, hogy szükség lenne ennél komolyabb teljesítményű téli abroncsokra – fejtette ki az ügyvezető igazgató. Tar Béla gépjármű-szakoktató korábban azt mondta szerkesztőségünknek, azoknak lehet jó választás a négy évszakos gumi, akik csak keveset autóznak, s azt is zömében napközben, nem kora reggel vagy este, amikor zordabbak lehetnek a körülmények.
– Azt ne felejtsük el, hogy a négy évszakos abroncs egy köztes megoldás, nyáron nem olyan hatékony, mint egy jó minőségű nyári gumi, télen pedig nem veheti fel a versenyt a szezonnak megfelelő abroncsokkal. Aki viszont keveset közlekedik, és azt is főleg városban, vagy főútvonalon teszi, annak kiváló választás lehet az univerzális gumi.
Téli gumi vagy négy évszakos? A gumis elárulta, mivel járunk jobban (fotókkal)
