A nyíregyházi gumis műhelytitkára nem biztos, hogy felkészültél: itt a nyers igazság a négy évszakos abroncsokról

Az elmúlt években szinte minden esedékes gumicsere előtt előkerül a négy évszakos gumik témája, és úgy tűnik, még mindig parázs viták vannak ebben a kérdésben. Még a szakemberek sem értenek egyet abban, hogy kell-e a két szett külön a nyárra és a télre, vagy elegendő a négy évszakos gumi. Érvek és ellenérvek mindkét „tábor” oldalán vannak, és portálunkon is többször foglalkoztunk már kérdéssel. Igazságot persze nehéz lenne tenni, és nem is kell, de nézzük, mi minden szól az univerzális gumik mellett, és mit mondanak azok, akik még mindig a gumicserére voksolnak. Varga István, a Kert Utcai Gumiszerviz tulajdonosa szerkesztőségünknek elárulta, a cégük a külön téli és nyári szett használatát javasolja az autósoknak, és nem véletlenül.

A Kert Utcai Gumiszerviz tulajdonosa a téli-nyári szettet javasolja a négy évszakos gumi helyett

Fotó: Sipeki Péter

Külön szettet javasolnak a négy évszakos gumi helyett

– Sokszor halljuk, hogy ma már nincsenek olyan komoly telek, mint néhány évtizeddel ezelőtt, ezért nincs szükség a két szett gumira.

Azt viszont ne felejtsük el, hogy a téli és a nyári gumi keveréke között óriási különbség van: a téli sokkal lágyabb, hogy a fogcsikorgató hidegben se dermedjen meg, és biztosítsa a szükséges tapadást.

El is érkeztünk az első fontos kérdéshez: hogyan tudná ezt a hatalmas különbséget egyetlen abroncs áthidalni? Több mint 30 év tapasztalatával azt kell mondjam, hogy még a legdrágább négy évszakos gumi sem tudja azt téli körülmények között, amit egy olcsóbb téli. Őszi időjárásban még jók is lehetnek ezek az abroncsok, de hóban eltörpül a tapadásuk a specifikusan téli társaik mögött – hívta fel a figyelmet a szakember, majd azt is hozzátette: nyáron sem nyújt olyan teljesítményt a négy évszakos gumi, mint egy hagyományos nyári gumi. Ennek oka szintén a keverékben keresendő. A már hazánkban is igen jellemző hosszan tartó kánikulában az aszfalt hőmérséklete könnyedén eléri az 50 Celsius-fokot, ami a négy évszakos gumi keverékének már túl sok. A köpeny túlzottan felmelegszik, ellágyul, és veszít a tapadásából.

Persze, mindez nem jelenti azt, hogy nem léteznek használható univerzális abroncsok, viszont azokért mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni.