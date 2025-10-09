Jól „muzsikált” Forrás Dallam Pencért

A nyitónapi Nemzetközi Rendőr Lovasversenyt követően a második napon a versenyzők eskütételével, a verseny ünnepélyes megnyitójával, majd az előfutamokkal folytatódott a 18. Nemzeti Vágta. A versenynap izgalmai az előfutamaival hágtak a tetőfokára. Az előző évhez hasonlóan az idén is 15 felnőtt előfutamot rendeztek, és 16 középfutamos hely volt kiadó. A szenvedélyes előfutamokból Ács (Takács Péter), Decs (Tóbiás Zsuzsa), Tata (Mátyás Edina Daniella), Magyarkanizsa (Rozs Anna Júlia), Tahitótfalu (Rigó Loretta), Adorján (Zboray Viktória), Szentkirály (Csiki Laura), Illyefalva (Farkas Dán), Etéd (Kelemen Sándor), Őcsény (Schwarzenbart József), Baja (Németh János), Penc (Garai Roland), Tiszafüred (Gyöngy Tamás), Ceglédbercel (Kovács Laura) és Ácsteszér (Vörös Tamara) lovasai mellett a legjobb időt futó Érsekhalma (Tusori Györgyné Anikó) jutott be a középfutamokba.

Nemzeti Vágta: Penc községet képviselte a nyíregyházi Garai Roland Fotó: Garai Lovaspark

Nemzeti Vágta: Rozs Anna Júlia győzött

– Nekünk ez az álmok netovábbja! Már a futam közben éreztem, hogy megnyerhetjük. Teljes mértékben elégedettek vagyunk, örül az egész stáb – reagált érdeklődésünkre Garai Roland, aki bár nyíregyházi zsoké, Pencet képviselte.

– Csodálatos eredményre lehetünk büszkék. Le a kalappal Garai Roland és Forrás Dallam teljesítménye előtt! Jövőre is folytatjuk az együttműködést – mondta Kádár Ferenc, a váci járásban található Penc község polgármestere.

A 12. előfutamban Szabadka, Zsitkóc és Somorja végzett mögöttük, így készülhettek a 3. középfutamra. Ott Ács és Érsekhalma mögött a harmadik helyet szerezték meg, így véget ért számukra a versengés.

Óriási izgalmat és egy végletekig kiélezett futamot hozott a Nemzeti Vágta döntője, melyen a Magyarkanizsát képviselő Rozs Anna Júlia hajszállal megelőzte a Tahitótfalu színeiben versenyző Rigó Lorettát, ezzel kiérdemelve a Herendi Hadik huszár szobrot, valamint a Nemzeti Vágta Vándordíját, az 1848-as huszárszablyát. A sors pikantériája, hogy a Vajk nevű 6 éves lován versenyző Rozs Anna Júlia éppen akkor született, amikor az első Nemzeti Vágtát rendezték.

A második helyen a Tahitótfaluért versenyző Rigó Loretta végzett, aki a másodperc töredékével maradt le a győztestől, és aki tavaly a harmadik helyen futott be ugyanitt. Hasonlóan szoros időeredmény döntött közte és a harmadik helyen megérkező Szentkirály-lovas Csiki Laura között, akinek szélvészgyors lova az utolsó pillanatokig versenyben volt a győzelemért. A döntő futam negyedik helyezettje a Takács Péter által képviselt Ács települése lett.

A döntők napján még további négy versenyszámban hirdettek győzteseket. A Huszárgyerek Vágtában megvédte tavalyi címét Vasad. A Pest vármegyei települést ezúttal Holczer Hanna képviselte, aki Young Pie nevű 7 éves sportpónijával magabiztos győzelmet szerzett. A második helyen a hazai közönség nagy örömére Szilvásvárad lovasa, Penzer Kamilla, a harmadikon pedig a Törökszentmiklóst képviselő Csontos Zara végzett. A döntő negyedik helyén Mátyásföld lovasa, Szabó Kristóf Áron zárt.

A Kishuszár Vágtát szintén Vasad lovasa nyerte: a tavaly a Huszárgyerek kategóriában diadalmaskodó 13 éves Rakottyai Judit ezúttal BT Newtown Road nevű lovával aratta le a babérokat. A második helyen a Törökszentmiklóst képviselő Csontos Gréta, míg a harmadik helyen Köveskál és Sziklay Gizella végzett. A futam negyedik indulója, a Dobronak színeiben versenyző Gomboc Lea nem ért célba.