Ghánai törzsfőnök és pilótának készülő jemeni fiatalember is tanul az egyetemen – külföldi diákokat köszöntöttek Nyíregyházán (videó)

A nemzetközi hallgatókat dr. Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnökhelyettes köszöntötte. A rendezvény előtt portálunknak elmondta, a Nyíregyháza Egyetem több mint öt éve kezdte el nemzetköziesítési programját, ennek nagyon fontos állomása a már hagyományosnak mondható októberi köszöntés. Kiemelte, remek dolog, hogy soha ennyi külföldi diák nem tanult náluk, három-négy éve még csak húszan-harminc volt a nemzetközi hallgatók száma. A rendezvény előtt két diákkal is szót válthattunk.

Gyakorlatilag megtelt az egyetem előadója a nemzetközi hallgatókkal, akiket kedden ünnepséggel köszöntött az intézmény vezetése Fotó: MW

Ezek a legnépszerűbb szakok, ahová a nemzetközi hallgatók járnak

A legnépszerűbb szakok, amikre a nemzetközi hallgatók járnak, azok a

programtervező informatikus

és a hivatásos pilóta

– ezt még dr. Kovács Zoltán elnökhelyettes árulta el portálunknak. Nemzetköziesítési törekvéseikben az angol nyelvű képzéseik beindításával a Stipendium Hungaricum ösztöndíjra érkező külföldi hallgatók képzése mellett nyitottak, elhivatottak és felkészültek az önköltséges külföldi állampolgárságú jelentkezők fogadására, számuk folyamatos növelésére.

Egy esernyő árulta el a ghánai törzsfőnök kilétét

Nagyon örülök, hogy itt lehetek, kedvesek a nyíregyházi emberek, kitűnő az oktatás színvonala, minden remekül működik a Nyíregyházi Egyetemen

– beszélt a sajtó képviselőinek az ünnepég előtt Mark Kyeremeh, akiről tavaly derült ki, hogy egy ghánai törzs főnöke, és akivel egy nagyobb cikket is közöltünk akkor. Ha még nem olvasta, tegye meg most!