1 órája
Ghánai törzsfőnök és pilótának készülő jemeni fiatalember is tanul az egyetemen – külföldi diákokat köszöntöttek Nyíregyházán (videó)
Közel 60 országból közel 450 külföldi diák tanul az intézményben. Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen a nemzetközi hallgatókat köszöntötték a Nyíregyházi Egyetemen. A pakisztáni nagykövetég is képviseltette magát a keddi rendezvényen.
Közel 60 ország közel 450 hallgatója tanul a Nyíregyházi Egyetemen
Fotó: MW
A nemzetközi hallgatókat dr. Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnökhelyettes köszöntötte. A rendezvény előtt portálunknak elmondta, a Nyíregyháza Egyetem több mint öt éve kezdte el nemzetköziesítési programját, ennek nagyon fontos állomása a már hagyományosnak mondható októberi köszöntés. Kiemelte, remek dolog, hogy soha ennyi külföldi diák nem tanult náluk, három-négy éve még csak húszan-harminc volt a nemzetközi hallgatók száma. A rendezvény előtt két diákkal is szót válthattunk.
Ezek a legnépszerűbb szakok, ahová a nemzetközi hallgatók járnak
A legnépszerűbb szakok, amikre a nemzetközi hallgatók járnak, azok a
- programtervező informatikus
- és a hivatásos pilóta
– ezt még dr. Kovács Zoltán elnökhelyettes árulta el portálunknak. Nemzetköziesítési törekvéseikben az angol nyelvű képzéseik beindításával a Stipendium Hungaricum ösztöndíjra érkező külföldi hallgatók képzése mellett nyitottak, elhivatottak és felkészültek az önköltséges külföldi állampolgárságú jelentkezők fogadására, számuk folyamatos növelésére.
Egy esernyő árulta el a ghánai törzsfőnök kilétét
Nagyon örülök, hogy itt lehetek, kedvesek a nyíregyházi emberek, kitűnő az oktatás színvonala, minden remekül működik a Nyíregyházi Egyetemen
– beszélt a sajtó képviselőinek az ünnepég előtt Mark Kyeremeh, akiről tavaly derült ki, hogy egy ghánai törzs főnöke, és akivel egy nagyobb cikket is közöltünk akkor. Ha még nem olvasta, tegye meg most!
A ghánai uralkodó szerint király dolog Nyíregyházán tanulni – pár szót már tud is magyarul (videóval)
Mint írtuk, a ghánai férfi hazájában egy közel húszezres közösség törzsfőnöke és 2024 szeptembere óta tanul a Nyíregyházi Egyetemen.
A férfi azért jött Magyarországra, Nyíregyházára, mert az ország és a város biztonságos és békés. A ghánai törzsfőnök sosem kérkedett a rangjával, egy hivatalos egyetemi rendezvényen derült ki róla, hogy hazájában törzsfőnök, ugyanis kísérői egy esernyőt tartottak a feje fölé.
A Jemenből érkezett Omar pilóta szeretne lenni
Omar Mohamed Mustafa Yassin Jemenből, hivatalos nevén a Jemeni Köztársaságból érkezett Nyíregyházára.
Elsőéves pilóta hallgató vagyok, de ez már második évem az egyetemen, korábban a repülőmérnöki szakon tanultam. Nagyon szeretem ezt a várost, nagyon jó a hangulata, és minden adott ahhoz, hogy sikeresen véghezvigyem a terveimet
– mondta Omar, aki a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasaként tanul a felsőoktatási intézményben.
A fiatalember kiemelte, a pilótaképzés nagyon különleges Nyíregyházán, mivel a mérnöki ismeretek átadását kiválóan ötvözik a gyakorlati tananyaggal, ahogy Tréner Kft. képzése is magas színvonalú. Hozzátette, mindenképpen szerette volna elnyerni az ösztöndíjat, ugyanis a pilótaképzés nagyon drága.
Az ünnepségen a pakisztáni nagykövetség részéről Mirza Sameer Baig is köszöntötte a megjelenteket, majd elismeréseket adtak át azoknak a diákoknak, akik részt vállaltak a külföldi hallgatók toborzásában. A rendezvény után a Pannónia nemzetközi mobilitási program keretében dr. Szabó György rektor vezetésével fákat ültettek el a campus területén.
