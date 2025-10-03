Mi történt? Több száz gyerek töltötte meg Nyíregyháza belvárosát (fotók!)

– A népi játék a lehető legjobb eszköz, hogy a kicsikhez eljuttassuk a magyar kultúrát, a nemzeti identitást, és olyan értékeket, melyek egész életükre hatással lesznek – hangsúlyozta dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos, a néptáncoktatást megújító Így tedd rá! módszertan megalkotója. A program – aminek tíz éve a nyíregyházi Kerekerdő Óvoda a referenciaintézménye – nemcsak határon innen, hanem a teljes Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság körében is népszerű.

Természetesen nem a módszertan elterjesztése a cél, hanem az, hogy mindenki szívében és lelkében elültessük a magyar népi kultúrát, legyen az tánc, dal, játék, kézművesség vagy a szokások világa.

A népi játék napja a kultúránk megéléséről szól

Dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte: nagyon fontos, hogy minél korábban elkezdjük átadni a gyerekeknek a kulturális értékeket, melyeket magukkal visznek a felnőtt életükbe, biztosítva ezzel a jövőnket.

A Kossuth téri színpadon a Bakos zenekar húzta és Gyurkó Abigél énekelt

Fotó: Sipeki Péter

Az Így tedd rá! program lényege, hogy a gyerekek nem koreográfiákat tanulnak.

– Arra törekszünk, hogy élmény legyen a játék és a tánc. Ha mégis közönség elé állnak, akkor nem gyakoroljuk hónapokig a lépéseket, hanem csak játszunk a színpadon, közben pedig megmutatják a saját gyermeki lényüket. Ha elesnek, elesnek, ha nevetnek, nevetnek, a módszertan lényege, hogy megöleljük, megcsikizzük, szeressük egymást, ez minden játékban benne van – mondta el korábban Balasáné Sebestyén Mónika, aki az első között lett hazánkban Így tedd rá! foglalkozásvezető, mostanra pedig a módszertan oktatójaként adja át a tudását és tapasztalatát a pedagógusoknak határon innen és túl. Ezúttal is a Vietórisz József-díjas óvodapedagógus és kis táncosai nyitották meg a népi játék napját Nyíregyházán.

Daniéknál a legények kiöntötték a tejet,

Mári néni, Jancsi bácsi bosszankodtak eleget.

Ejnye te, csúnya te,

gyalázatos kutya te!

– énekelték a gyerekek a színpadon, és zengett az egész Kossuth tér is. Az Így tedd rá!-foglalkozásvezetők minden évben közösen választanak öt-hat játékot különböző tájegységekről, és mintavideókat készítenek. A felvételek eljutnak a magyarországi bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba, valamint a határon túli intézményekbe, közösségekhez Erdélytől Amerikáig, emellett felkerül a magyar népi játék napja honlapjára is, ahol bárki elérheti és gyakorolhatja a játékokat. Az idén az Ostoring, ostoring, a Sűrű erdő, sík mező I. és II., valamint az Az árgyélus kismadár című dalokra játszottak-énekeltek együtt a gyerekek, a pedagógusok és az egyetemi hallgatók.